Вайцеховская раскритиковала Карякина за позицию по россиянам на ОИ

Обозреватель RT Елена Вайцеховская отреагировала на призывы российского гроссмейстера Сергея Карякина не ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

«Давно следовало бы привыкнуть, но нет. Теперь уже Карякин призывает не ехать на Олимпиаду. Что такое Олимпиада (не шахматная), гроссмейстер, полагаю, представляет себе исключительно гипотетически. Но считает себя вправе давать советы космического масштаба.

Здесь прямо-таки напрашивается знаменитая булгаковская цитата из «Собачьего сердца», но из уважения к шахматам (к которым гроссмейстер Карякин тоже с некоторых пор имеет не так уж чтобы активное отношение) — не буду. Простите, достало», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Ранее Карякин назвал глупыми рекомендации украинцам следить за россиянами на Олимпиаде.