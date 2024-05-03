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Карякин назвал глупыми рекомендации украинцам следить за россиянами на Олимпиаде

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Российский шахматист Сергей Карякин высказал мнение касательно рекомендаций украинским спортсменам докладывать о нарушениях нейтрального статуса российскими атлетами на Олимпиаде в Париже.
Карякин назвал глупыми рекомендации украинцам следить за россиянами на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Это всё было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Это глупая инициатива, я не понимаю, зачем это нужно спортсменам. Нас со всех сторон прижимают, поэтому я бы призадумался на месте наших спортсменов, стоит ли вообще ехать на Олимпиаду», — цитирует Карякина ТАСС.

2 мая НОК Украины призвал доносить о нарушении россиянами нейтрального статуса.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Евгения Медведева назвала жестью условия допуска россиян к ОИ в Париже.

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