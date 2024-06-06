Чернышенко: россияне смогут участвовать в Олимпиаде, не боясь, что нарушат закон
- РИА Новости
«Федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе на них. Спортсмены смогут выступать на турнире индивидуально и в нейтральном статусе», — цитирует Чернышенко «Интерфакс».
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.
Ранее Умар Кремлёв призвал 49 российских спортсменов сжечь лицензии для участия в ОИ.