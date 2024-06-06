Кремлёв призвал 49 российских спортсменов сжечь лицензии для участия в ОИ
- РИА Новости
«Конечно. Все 49 человек, которые получили лицензии, должны взять и сжечь их. Вот и всё. Сложить в письмо и отправить по почте высшему руководству МОК. Чего ходить, унижаться?» — цитирует Кремлёва «Матч ТВ».
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.
Ранее Кремлёв призвал не бояться отстаивать позицию по гимну и флагу России на турнирах.