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Кремлёв призвал 49 российских спортсменов сжечь лицензии для участия в ОИ

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв ответил на вопрос, считает ли он россиян, собирающихся поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже, предателями.
Кремлёв призвал 49 российских спортсменов сжечь лицензии для участия в ОИ
  • РИА Новости

«Конечно. Все 49 человек, которые получили лицензии, должны взять и сжечь их. Вот и всё. Сложить в письмо и отправить по почте высшему руководству МОК. Чего ходить, унижаться?» — цитирует Кремлёва «Матч ТВ».

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.

Ранее Кремлёв призвал не бояться отстаивать позицию по гимну и флагу России на турнирах.

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