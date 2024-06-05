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Кремлёв призвал не бояться отстаивать позицию по гимну и флагу России на турнирах

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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв заявил, что Россия не должна бояться отстаивать свою позицию по использованию флага и гимна страны на турнирах.

«Не надо бояться. Некоторые федерации, к сожалению, сидят у нас на заборе, у некоторых федераций спортсмены выступают без флага и гимна. Я сказал, что уйду — и международная ассоциация не будет существовать, если не будет флага и гимна, мне плевать на чиновничьи должности», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Спортсмены будут выступать без флага и гимна.

Ранее сообщалось, что Никита Нагорный считает, что российскому спорту важно показать единение.

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