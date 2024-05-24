Впереди — Париж: россияне завоевали серебро и две бронзы на предолимпийском чемпионате мира по дзюдо

Российские дзюдоисты завоевали три медали на предолимпийском чемпионате мира в Абу-Даби. Серебряным призёром турнира стал 20-летний Тимур Арбузов, уступивший в финале Тато Григалашвили. Бронзовые награды сборной принесли Тамерлан Башаев и Мадина Таймазова. По словам президента федерации Сергея Соловейчика, выступление можно считать успешным. Теперь спортсмены будут готовиться к парижским Играм. Окончательный состав команды, которая туда отправится, объявят в начале июля.

Неуверенный старт

Российские дзюдоисты завоевали три медали на чемпионате мира, проходившем в Абу-Даби. В соревнованиях приняли участие 600 спортсменов из 107 стран мира. Побороться за медали и рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду могли лишь атлеты, входящие в топ-100 мирового рейтинга среди взрослых, и топ-16 аналогичного юниорского списка. В состав российской команды вошли 18 человек — по девять мужчин и женщин.

Конкуренция была более чем серьёзной, и в первый день россияне не сумели добраться до финальных схваток. Неплохо двигался по турнирной сетке в весовой категории до 60 кг вице-чемпион первенства Европы среди молодёжи Аюб Блиев, последовательно одолевший парагвайца Матео Кабрала, призёра чемпионатов мира японца Рюдзю Нагаяму, израильтянина Ариэля Шульмана, а также двукратного медалиста Олимпиад казахстанца Елдоса Сметова. Однако в полуфинальном поединке с серебряным призёром Игр-2020 Яном Юнвэем россиянин был дисквалифицирован за запрещённый приём.

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«Самое обидное, что из‑за этого действия Аюб не смог стать победителем, а он как никто другой был достоин медали чемпионата мира. Был уверен, что он возьмёт её. Одна ошибка решила много чего», — пожаловался на произошедшее тренер мужской сборной России Арсен Галстян.

Безмедальным оказался и второй день турнира, причём и тут не обошлось без дисквалификаций. Сначала выступление завершил бывший чемпион мира Яго Абуладзе, в первой же схватке совершивший запрещённое касание головой татами («дайвинг»), а затем та же участь в 1/16 финала постигла Мурада Чопанова — за аналогичное нарушение.

Двукратная чемпионка Европы Дарья Курбонмамадова (до 57 кг) на старте столкнулась с очень сильной оппоненткой — кореянкой Мими Хух, которой проиграла в финале январского Гран-при Португалии. Взять реванш россиянке не удалось: вице-чемпионка Азии завершила встречу победным удержанием, а после катком прошлась и по остальным соперницам.

Дальше всех россиян во второй день соревнований пробился Махмадбек Махмадбеков в категории 73 кг. Он убрал со своего пути вице-чемпиона мира среди молодёжи американца Джека Йонезуку, двукратного победителя этапов «Мирового тура» Адиля Османова, но в четвертьфинале уступил действующему чемпиону Азии японцу Тацуке Исихаре. Россиянин мог побороться за бронзу турнира через нижнюю часть сетки, но уступил Нильсу Стампу из Швейцарии.

«Если честно, то сейчас просто опустошён. Я ехал за золотом и был готов бороться на сто процентов, но такой у нас спорт — допускаешь одну ошибку и заканчиваешь выступление. Я на любой турнир, на который приезжаю, настраиваюсь так, что смогу забрать золото. Сегодня не исключение», — цитирует россиянина «Матч ТВ».

Первая медаль

Первая медальная схватка для россиян состоялась лишь на экваторе соревнований. Героем дня стал Тимур Арбузов, не просто пробившийся в финал, а сокрушивший по пути лидера мирового рейтинга обладателя бронзы Токио Маттиаса Кассе. Затем он уверенно прошёл узбека Шарофиддина Болтабоева, а место в финале себе гарантировал удержанием во встрече с двукратным призёром Мировой серии грузином Димитри Гочилаидзе.

За золото уроженцу Туапсе предстояло сразиться с действующим чемпионом мира грузином Тато Григалашвили. Схватка началась со столкновения лбами, в котором оппонент россиянина получил рассечение, из-за которого встречу несколько раз прерывали. Долгое время ни тому ни другому не удавалось провести результативный приём, но в концовке Тимур не смог отразить острый выпад соперника.

«Не скажу, что перерывы из-за перевязок как-то повлияли на ход встречи. В какой-то степени они даже помогали встряхнуться и немного отдохнуть, потому что руки начинали потихоньку затекать. А потом я зачем-то сам запрыгнул на Григалашвили… Поспешил — и он этим воспользовался. На табло оставалось восемь секунд: пытался отыграться, но уже было поздно», — посетовал Арбузов.

Тем не менее для него этот старт можно считать успешным: после серебра Тимур поднялся в мировом рейтинге и теперь сможет претендовать на попадание в олимпийскую сборную.

Две бронзы

Медальный зачин товарища по команде уже на следующий день поддержала Мадина Таймазова. В утреннем блоке россиянка уверенно прошла швейцарку Алину Ленгвайлери и польку Катажину Соберайску, но в четвертьфинале не справилась с Габриэллой Виллемс. После этого бронзовой медалистке Токио пришлось выйти на утешительную схватку с многократной чемпионкой Европы Ким Поллинг.

Поначалу поединок складывался не в пользу Мадины, однако в концовке она собралась с силами и исполнила коронный бросок с колен, что позволило ей пробиться в бронзовый финал. Там её поджидала более чем опасная соперница — победительница шести этапов «Мирового тура» Элисавет Тельциду из Греции. Обе спортсменки действовали чересчур осторожно и получили по два предупреждения «шидо», а в заключительной четверти арбитры наградили гречанку ещё одним, что принесло Таймазовой первую медаль чемпионатов мира. Как отметила спортсменка, бронза — хороший результат, но рассчитывала она на золото.

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«Сейчас испытываю чувство радости, но после поражения от бельгийки была расстроена, потому что раньше уже ей проигрывала. С гречанкой тоже раньше встречались, хорошо друг друга знаем, поэтому и бороться было сложно. Кроме того, она прибавила физически и технически. Предыдущие два международных старта были неудачными, и завоевать медаль чемпионата мира было необходимо, чтобы поверить в себя, настроиться на Олимпийские игры. Наверное, бронза оставляет чувство голода, и это хорошо. Мечтаю исправить сегодняшние ошибки на Олимпиаде в Париже», — приводит слова Мадины официальный сайт Федерации дзюдо России.

А финальную точку поставил Тамерлан Башаев в категории свыше 100 кг, также положивший в копилку сборной бронзовую награду. Он начал свой путь по турнирной сетке с эталонного броска в поединке с эстонцем Карлом Приилинн-Турком, а затем не менее эффектно разделался с поляком Кацпером Щуровским. В четвертьфинале Башаев встречался с принципиальным соперником — грузином Гурамом Тушишвили. Россиянин проиграл ему четыре последние схватки, в том числе полуфиналы на Олимпиаде в Токио и недавнем чемпионате Европы в Загребе.

Не удалось ему взять верх и на этот раз. Оппонент получил ваза-ари почти в самом начале поединка и сумел сохранить преимущество. Утешительную схватку с Рахимовым Башаев завершил иппоном, а в бронзовом финале его соперником стал легендарный чех двукратный олимпийский чемпион Лукаш Крпалек. Тамерлану удалось исполнить красивый бросок. Судьи оценили его не на иппон, а на ваза-ари, но и этого россиянину оказалось достаточно, чтобы пополнить коллекцию личных наград бронзой. При этом он, как и большинство соотечественников, заявил, что ехал в Абу-Даби за золотом.

«Сложно описать, насколько бронза — это больно. Тем не менее надо двигаться дальше — это моё кредо: я из тех, кто поднимается и идёт вперёд, воспринимая проигрыш как пищу для размышлений», — признался атлет.

В пятницу в Абу-Даби пройдёт турнир среди смешанных сборных, но Россия не примет в нём участия из-за запрета МОК на участие команд в международных стартах.

Таким образом, нынешний чемпионат мира отечественные дзюдоисты завершили без золотых наград — с серебром и двумя бронзами. Год назад из Дохи они увезли две награды высшей пробы. Тем не менее главный старт сезона — Олимпийские игры — впереди. Как отметил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, состав команды будет определён в начале июля. Вопрос о том, ехать ли в Париж в нейтральном статусе, не стоит.

«Мы заняли свою позицию — молчим и делаем свою работу. Как и наши ребята — они делают свою работу, и делают её хорошо. Мы хотим доказать своим трудом, что российское дзюдо является лучшим в мире, и сделать мы это можем только на Олимпиаде», — подчеркнул глава ФДР.