Дзюдоист Арбузов — о серебре на чемпионате мира: хотелось бы результат лучше

Российский дзюдоист Тимур Арбузов прокомментировал своё выступление на чемпионате мира в ОАЭ.

«Любой едет за золотом, серебро не так радует. Ты не чемпион мира. Получилось медаль взять — хорошо, чуть рейтинга заработал. Не жалуюсь, но хотелось бы лучше. Сам допустил ошибку, поплатился, отдал золото», — цитирует Арбузова «Матч ТВ».

В финальной схватке до 81 кг россиянин проиграл грузину Тато Григалашвили.

Мировое первенство завершится 23 мая. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее российский дзюдоист Аюб Блиев был дисквалифицирован в полуфинале чемпионата мира.