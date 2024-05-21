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Дзюдоист Арбузов — о серебре на чемпионате мира: хотелось бы результат лучше

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Российский дзюдоист Тимур Арбузов прокомментировал своё выступление на чемпионате мира в ОАЭ.
Дзюдоист Арбузов — о серебре на чемпионате мира: хотелось бы результат лучше
  • Gettyimages.ru
  • © Francois Nel

«Любой едет за золотом, серебро не так радует. Ты не чемпион мира. Получилось медаль взять — хорошо, чуть рейтинга заработал. Не жалуюсь, но хотелось бы лучше. Сам допустил ошибку, поплатился, отдал золото», — цитирует Арбузова «Матч ТВ».

В финальной схватке до 81 кг россиянин проиграл грузину Тато Григалашвили.

Мировое первенство завершится 23 мая. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее российский дзюдоист Аюб Блиев был дисквалифицирован в полуфинале чемпионата мира.

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