Дзюдоист Арбузов — о серебре на чемпионате мира: хотелось бы результат лучше
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«Любой едет за золотом, серебро не так радует. Ты не чемпион мира. Получилось медаль взять — хорошо, чуть рейтинга заработал. Не жалуюсь, но хотелось бы лучше. Сам допустил ошибку, поплатился, отдал золото», — цитирует Арбузова «Матч ТВ».
В финальной схватке до 81 кг россиянин проиграл грузину Тато Григалашвили.
Мировое первенство завершится 23 мая. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
Ранее российский дзюдоист Аюб Блиев был дисквалифицирован в полуфинале чемпионата мира.