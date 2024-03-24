Новые имена: дзюдоисты Арбузов и Черных стали победителями турнира Большого шлема в Тбилиси

Российские дзюдоисты завоевали три медали на турнире серии Большого шлема по дзюдо в Тбилиси. Золото в весе до 66 кг взял Иван Черных. Восстановившийся после травмы дебютант Мировой серии победил чемпиона Азии Сардора Нуриллаева. Поддержал почин соотечественника 19-летний Тимур Арбузов, который в финале категории до 81 кг одолел Шарофиддина Болтабоева. Серебром в Грузии довольствовался Карен Галстян, также впервые принимавший участие в международном старте столь высокого уровня. В решающей схватке он пропустил бросок олимпийского чемпиона Лаши Шавдатуашвили.

В Тбилиси состоялся очередной турнир серии Большого шлема по дзюдо, в рамках которого более 500 спортсменов из 83 стран боролись за награды и рейтинговые очки для квалификации на Игры-2024 в Париже. Тренерский штаб российской сборной решил в этот раз проверить молодёжь, и она не подвела. Команда увезла из Грузии два золота и серебро.

Первую медаль высшей пробы уже в пятницу завоевал Иван Черных, выступавший в весе до 66 кг. Утром атлет легко разобрался с соперниками и без особых проблем дошёл до финала, в котором встречался с чемпионом Азии Сардором Нуриллаевым. 23-летний петербуржец не испугался более опытного оппонента и попытался действовать первым номером. Это принесло свои плоды: представитель Узбекистана заработал три шидо (предупреждения) во время схватки.

Причём, как рассказал Черных, только четыре месяца назад он перенёс операцию на колене и все его мысли были только об одном: восстановиться, вернуться и выиграть первый в карьере турнир Большого шлема.

«И мне это удалось. В том числе благодаря поддержке родных и тренерского состава, потому что иногда были мысли всё бросить. Финал прошёл строго по моему плану: хотел выиграть броском, но потом понял, что нужно работать в сторону третьего шидо. Провёл пару атак, и всё удалось. Это был первый турнир Мировой серии в карьере. Я так мечтал бороться и побеждать на международном татами», — приводит слова Ивана официальный сайт Федерации дзюдо России.

Ещё одно золото завоевал в категории до 81 кг Тимур Арбузов. Призёр первенства мира среди юниоров уже уже брал на турнире Большого шлема бронзу, однако на высшую ступень пьедестала почёта ещё не поднимался. И в Тбилиси спортсмен был максимально нацелен на то, чтобы это исправить. Первые три схватки он завершил досрочно, а в полуфинале одолел титулованного израильтянина Саги Муки.

В финале россиянину предстояло сразиться с призёром чемпионата Азии Шарофиддином Болтабоевым. Однако и здесь 19-летний спортсмен не стушевался. Броском через бедро он заработал ваза-ари, а спустя минуту удержанием поставил точку в противостоянии.

«Стартовал достаточно уверенно: у болгарина выиграл подсечкой, чеха перевернул в партере и провёл удержание, молдаванина смог бросить через бедро. Непросто было с бразильцем Габриэлем Фалькао, потому что он крайне неудобный соперник, но зато я как следует продышался. С израильтянином уже встречались в Токио, но в этот раз его форма была намного лучше», — отметил Арбузов.

«Что касается Болтабоева, сегодня с ним, можно сказать, весь день были на связи, даже в лифте утром ехали вместе и между схватками разговаривали. Но вот боролся с ним впервые, и всё сложилось неплохо», — подвёл итоги турнира спортсмен.

Причём, по словам Арбузова, в Тбилиси поддержать его приехали родители, тренер из Туапсе и друзья. Поэтому он просто не мог выступить иначе.

«Да и вообще наших болельщиков на трибунах немало, поэтому был нацелен только на победу, очень хотел всех порадовать. Вдвойне приятно получить награду из рук чемпиона мира Автандила Чрикишвили, который выступал в моей весовой категории. Я видел много его схваток, люблю его борьбу», — отметил дзюдоист.

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Удачным получился дебют на турнирах Большого шлема у Карена Галстяна. 24-летний спортсмен уверенно дошёл до полуфинала в весе до 73 кг, где благодаря двум ваза-ари победил первого номера японской команды Соичи Хашимото. Увы, повторить успех в решающей схватке отечественному дзюдоисту не удалось. Обладатель полного комплекта олимпийских наград Лаша Шавдатуашвили, который к тому же выступал дома, уже через полминуты бросил оппонента и заработал иппон.

Как признался Галстян после схватки, он ранее и представить себе не мог, что выйдет на татами против знаменитого грузина.

«В финале, скорее всего, переволновался и перегорел. Шавдатуашвили когда-то у меня на аватарке в соцсети стоял. В определённый момент показалось, что это сон: я в Грузии, борюсь с ним при переполненных трибунах. Было непросто. Для меня успехом был уже сам факт выступления на Большом шлеме, что уж говорить о медали. Спасибо личным тренерам, наставникам в сборной, которые в меня поверили. Эту награду хотел бы посвятить своей семье: дома за меня очень переживали, болели», — сказал Карен.

В заключительный день соревнований в финальную часть никто из россиян пробиться не смог. Дальше всех по сетке прошла призёр чемпионата страны Любовь Орлова. В весе до 78 кг в четвертьфинале она проиграла украинке Юлии Курченко (в итоге завоевавшей золото), а в утешительном раунде — китаянке Чжэньчжао Ма.