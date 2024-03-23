Дзюдоист Арбузов выиграл золото турнира Большого шлема в Тбилиси

Россиянин Тимур Арбузов стал победителем международного турнира Большого шлема в Тбилиси.

Призёр юниорского первенства мира Арбузов победил узбекистанца Шарофиддина Болтабоева в финале в весовой категории до 81 кг.

Дебютант турниров мировой серии Карен Галстян в финале в весовой категории до 73 кг уступил олимпийскому чемпиону грузину Лаше Шавдатуашвили.

Турнир в Тбилиси продлится до 24 марта.

Международная федерация дзюдо (IJF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе.

Ранее российский дзюдоист Иван Черных завоевал золото на турнире Большого шлема.