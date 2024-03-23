RT в Telegram
Подпишись

Дзюдоист Арбузов выиграл золото турнира Большого шлема в Тбилиси

Короткая ссылка
Россиянин Тимур Арбузов стал победителем международного турнира Большого шлема в Тбилиси.
Дзюдоист Арбузов выиграл золото турнира Большого шлема в Тбилиси
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Призёр юниорского первенства мира Арбузов победил узбекистанца Шарофиддина Болтабоева в финале в весовой категории до 81 кг. 

Дебютант турниров мировой серии Карен Галстян в финале в весовой категории до 73 кг уступил олимпийскому чемпиону грузину Лаше Шавдатуашвили.

Турнир в Тбилиси продлится до 24 марта.

Международная федерация дзюдо (IJF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе.

Ранее российский дзюдоист Иван Черных завоевал золото на турнире Большого шлема.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить