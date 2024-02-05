Вице-чемпиона России по дзюдо Исаева дисквалифицировали за средство от бесплодия
- РИА Новости
Отстранение спортсмена отсчитывается с 27 октября 2023-го, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Препарат применяют для лечения бесплодия у женщин, однако он может заметно повышать уровень тестостерона у мужчин.
Исаев является чемпионом России среди юниоров в весе до 73 кг. На взрослом чемпионате России чеченец занял второе место.
Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.