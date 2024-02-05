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Вице-чемпиона России по дзюдо Исаева дисквалифицировали за средство от бесплодия

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Серебряный призёр чемпионата России по дзюдо Абубакар Исаев дисквалифицирован на два года за обнаруженный в допинг-пробе кломифен.
Вице-чемпиона России по дзюдо Исаева дисквалифицировали за средство от бесплодия
  • РИА Новости

Отстранение спортсмена отсчитывается с 27 октября 2023-го, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 

Препарат применяют для лечения бесплодия у женщин, однако он может заметно повышать уровень тестостерона у мужчин. 

Исаев является чемпионом России среди юниоров в весе до 73 кг. На взрослом чемпионате России чеченец занял второе место.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

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