Вице-чемпиона России по дзюдо Исаева дисквалифицировали за средство от бесплодия

Серебряный призёр чемпионата России по дзюдо Абубакар Исаев дисквалифицирован на два года за обнаруженный в допинг-пробе кломифен.

Отстранение спортсмена отсчитывается с 27 октября 2023-го, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Препарат применяют для лечения бесплодия у женщин, однако он может заметно повышать уровень тестостерона у мужчин.

Исаев является чемпионом России среди юниоров в весе до 73 кг. На взрослом чемпионате России чеченец занял второе место.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.