Третьяк — о деле Валиевой: жёсткий приговор
- РИА Новости
«Жёсткий приговор. Четыре года не участвовать сильнейшей фигуристке мира. Непонятно, зачем лучшей спортсменке что-то принимать, она и так была сильнейшей. Очень обидно. Сейчас её надо только поддержать», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что горд получить золото Олимпийских игр — 2022 по итогам дела Валиевой.