Третьяк — о деле Валиевой: жёсткий приговор

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Жёсткий приговор. Четыре года не участвовать сильнейшей фигуристке мира. Непонятно, зачем лучшей спортсменке что-то принимать, она и так была сильнейшей. Очень обидно. Сейчас её надо только поддержать», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что горд получить золото Олимпийских игр — 2022 по итогам дела Валиевой.