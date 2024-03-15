25 россиян выступят на турнире Большого шлема по дзюдо в Тбилиси

25 российских дзюдоистов выступят на турнире Большого шлема в Тбилиси.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

У мужчин в состав сборной попали Альберт Огузов, Сергей Богословских, Равшан Насриддинов, Иван Черных, Адам Сангариев, Арсен Кадзаев и т.д.

Среди женщин выступят Алина Сергеева, Юлия Семиколенова, Яна Жилкина, Ирина Зуева, Екатерина Минкина, Анастасия Холодилина и другие.

Турнир пройдёт с 22 по 24 марта.

Отметим, что россияне выступят в нейтральном статусе.

Ранее Лаврентьев стал серебряным призёром на турнире Большого шлема в Ташкенте.