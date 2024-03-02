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Лаврентьев стал серебряным призёром на турнире Большого шлема в Ташкенте

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Российский дзюдоист Данил Лаврентьев взял серебро на турнире Большого шлема в Ташкенте.
Лаврентьев стал серебряным призёром на турнире Большого шлема в Ташкенте
  • Gettyimages.ru

В финале соревнований в весовой категории до 73 кг Лаврентьев уступил итальянцу Мануэлю Ломбардо.

Бронзовыми призёрами стали представители Узбекистана Шахрам Ахадов и Обидхон Номанов.

Турнир Большого шлема в Ташкенте завершится 3 марта.

Международная федерация дзюдо (IJF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе.

Ранее российская дзюдоистка Сабина Гилязова победила на турнире Большого шлема в Ташкенте.

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