Лаврентьев стал серебряным призёром на турнире Большого шлема в Ташкенте

Российский дзюдоист Данил Лаврентьев взял серебро на турнире Большого шлема в Ташкенте.

В финале соревнований в весовой категории до 73 кг Лаврентьев уступил итальянцу Мануэлю Ломбардо.

Бронзовыми призёрами стали представители Узбекистана Шахрам Ахадов и Обидхон Номанов.

Турнир Большого шлема в Ташкенте завершится 3 марта.

Международная федерация дзюдо (IJF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе.

Ранее российская дзюдоистка Сабина Гилязова победила на турнире Большого шлема в Ташкенте.