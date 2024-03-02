Лаврентьев стал серебряным призёром на турнире Большого шлема в Ташкенте
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В финале соревнований в весовой категории до 73 кг Лаврентьев уступил итальянцу Мануэлю Ломбардо.
Бронзовыми призёрами стали представители Узбекистана Шахрам Ахадов и Обидхон Номанов.
Турнир Большого шлема в Ташкенте завершится 3 марта.
Международная федерация дзюдо (IJF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе.
Ранее российская дзюдоистка Сабина Гилязова победила на турнире Большого шлема в Ташкенте.