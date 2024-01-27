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Российский дзюдоист Абуладзе надеется достойно выступить на Олимпиаде в Париже

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Российский дзюдоист Яго Абуладзе прокомментировал победу на этапе Гран‑при Португалии.
Российский дзюдоист Абуладзе надеется достойно выступить на Олимпиаде в Париже
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

«В преддверии Игр напряжение нарастает. Хочется не только пройти отбор, но и достойно выступить в Париже. Тем более в моей весовой категории такая сильная конкуренция внутри команды. Но с таким настроем, как здесь, всё точно получится», — приводит слова Абуладзе сайт Федерации дзюдо России.

В финале турнира в Лиссабоне в весовой категории до 66 кг россиянин победил азербайджанца Яшара Наджафова.

Гран‑при Португалии, на котором дзюдоисты из России выступают в нейтральном статусе, завершится 28 января. Соревнования являются этапом квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Ранее старший тренер сборной России Арсен Галстян заявил, что российские дзюдоисты надеются выступить на Олимпиаде в Париже.

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