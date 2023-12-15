Галстян сообщил, что российские дзюдоисты всё-таки надеются выступить на Олимпиаде
«Мы продолжаем заниматься своим любимым делом и надеемся, что наши спортсмены всё-таки выступят на Играх и спорт продолжит служить делу объединения и дружбы», — цитирует Галстяна ТАСС.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Дзюдоисты сборной России выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе и получают рейтинговые олимпийские очки.
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что российским спортсменам не стоит принимать участие в Олимпиаде 2024 года.