Медведев, Рублёв, Касаткина и Андреева выступят на Олимпиаде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал имена теннисистов, которые выступят на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Если не будет отказов и всех допустят, то у мужчин выступят Медведев, Рублёв, Хачанов и Сафиуллин, у женщин — Касаткина, Самсонова, Александрова и Андреева», — цитирует Тарпищева ТАСС.

ITF приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Атлеты должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых правилах ITF.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Людмила Самсонова высказалась о возможном участии в ОИ-2024.