Inside the Games: на Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств
- РИА Новости
По информации Inside the Games, в день открытия Игр может быть установлен рекорд по количеству лиц высокого уровня. Отмечается, что в Елисейский дворец могут прибыть около 160 глав министерств.
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что МОК утвердит состав сборной России по борьбе на Игры не позднее конца следующей недели.