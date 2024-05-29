Inside the Games: на Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств

В церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) примут участие главы около 120 государств и правительств.

По информации Inside the Games, в день открытия Игр может быть установлен рекорд по количеству лиц высокого уровня. Отмечается, что в Елисейский дворец могут прибыть около 160 глав министерств.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что МОК утвердит состав сборной России по борьбе на Игры не позднее конца следующей недели.