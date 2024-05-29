RT в Telegram
Подпишись

Inside the Games: на Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств

Короткая ссылка
В церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) примут участие главы около 120 государств и правительств.
Inside the Games: на Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств
  • РИА Новости

По информации Inside the Games, в день открытия Игр может быть установлен рекорд по количеству лиц высокого уровня. Отмечается, что в Елисейский дворец могут прибыть около 160 глав министерств.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что МОК утвердит состав сборной России по борьбе на Игры не позднее конца следующей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить