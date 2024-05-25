МОК утвердит состав сборной России по борьбе на Игры не позднее конца следующей недели

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, когда будет утверждён состав сборной России по спортивной борьбе на Игры в Париже.

«Сейчас утверждение этих списков — зона ответственности Международного олимпийского комитета, а не Объединённого мира борьбы (UWW). По нашей информации, эти списки должны утвердить не позднее конца следующей недели», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Мамиашвили заявил, что UWW не видит проблем в участии россиян в ОИ.