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МОК утвердит состав сборной России по борьбе на Игры не позднее конца следующей недели

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, когда будет утверждён состав сборной России по спортивной борьбе на Игры в Париже.

«Сейчас утверждение этих списков — зона ответственности Международного олимпийского комитета, а не Объединённого мира борьбы (UWW). По нашей информации, эти списки должны утвердить не позднее конца следующей недели», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Мамиашвили заявил, что UWW не видит проблем в участии россиян в ОИ.

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