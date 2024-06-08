ФШР подаст апелляцию на решение комиссии по этике FIDE о лишении членства

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что организация подаст апелляцию на решение комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) лишить её членства.

«Наши юристы собирают документы, и мы подаём апелляцию на это несправедливое и политически ангажированное решение», — приводит слова Филатова ТАСС.

В FIDE выразили готовность заменить решение о двухлетнем отстранении ФШР на условное с испытательным сроком на три года в том случае, если будет соблюдён ряд условий.

В частности, в ФШР должны упразднить действующий попечительский совет, на членов которого наложены международные санкции. Помимо этого, FIDE требует приостановки деятельности организации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Ранее Сергей Карякин призвал создать альтернативную FIDE организацию.