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ФШР подаст апелляцию на решение комиссии по этике FIDE о лишении членства

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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что организация подаст апелляцию на решение комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) лишить её членства.
ФШР подаст апелляцию на решение комиссии по этике FIDE о лишении членства
  • Gettyimages.ru

«Наши юристы собирают документы, и мы подаём апелляцию на это несправедливое и политически ангажированное решение», — приводит слова Филатова ТАСС.

В FIDE выразили готовность заменить решение о двухлетнем отстранении ФШР на условное с испытательным сроком на три года в том случае, если будет соблюдён ряд условий.

В частности, в ФШР должны упразднить действующий попечительский совет, на членов которого наложены международные санкции. Помимо этого, FIDE требует приостановки деятельности организации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Ранее Сергей Карякин призвал создать альтернативную FIDE организацию.

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