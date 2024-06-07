Переход Радулова в «Локомотив», усиление СКА и новые контракты для Ткачёва и Голдобина: как проходит межсезонье в КХЛ

Александр Радулов покинул «Ак Барс» и подписал годичный контракт с «Локомотивом», а ЦСКА обменял Ивана Дроздова из «Салавата Юлаева». СКА пополнил состав четырьмя бывшими хоккеистами столичных армейцев Сергеем Плотниковым, Михаилом Григоренко, Сергеем Андроновым и Никитой Зайцевым, а «Динамо» договорилось с Антоном Слепышевым. «Авангард» согласовал новый пятилетний контракт с Владимиром Ткачёвым, а «Спартак» ещё на два сезона сохранил Николая Голдобина.

Новый вызов Радулова

«Ак Барс» продолжает активно омолаживать состав. Вслед за Вадимом Шипачёвым и Вячеславом Войновым клуб покинул Александр Радулов. Некоторых это решение удивило, поскольку ветеран оставался лидером команды, а другие сочли его закономерным, так как в прошлом сезоне он всё же сбавил. По поводу будущего двукратного чемпиона мира высказывались разные мнения. Например, наставник «Металлурга» Андрей Разин посоветовал ему перейти на тренерскую работу.

Но спустя всего пару дней 37-летний спортсмен подписал годичное соглашение с «Локомотивом». По признанию его агента Александра Черных, предметный интерес к клиенту проявляло также московское «Динамо», но его не устроили условия.

«Александр посчитал, что тот состав и тренер, которые есть в «Локомотиве», — оптимальный выбор. Он общался с представителями клуба и сам сделал выбор в пользу ярославцев. Моё мнение, что Александр способен выступать в КХЛ ещё не один сезон и спокойно составлять конкуренцию многим», — цитирует Черных «Матч ТВ».

При этом, по информации СМИ, зарплата хоккеиста упадёт незначительно — до 70 млн рублей. Рулевой железнодорожников Игорь Никитин также не скрывал, что доволен сделкой.

«Мы хотим, чтобы Александр оставался самим собой. То, что он однозначно добавит харизмы, всем понятно. У нас много своих ребят на подходе, которые тоже могут стать такими лидерами, а здесь живой пример, как это может происходить. Поэтому решили, что это будет хороший микст», — отметил тренер.

На первый взгляд, этот шаг Радулова пойдёт на пользу всем сторонам. Сам он добавит чемпионского опыта команде, которого ей не хватило в финале Кубка Гагарина с «Металлургом». К тому же ветеран ещё способен показать неплохую результативность. В предыдущем розыгрыше регулярки он набрал 40 очков, тогда как лучшие бомбардиры ярославцев Артур Каюмов и Максим Шалунов — по 36. Коллектив же с таким лидером в ростере повысит свои шансы на завоевание трофея.

При этом до сих пор не определилось будущее Шипачёва и Войнова. Несмотря на сообщение о расставании, в СМИ пишут, что клуб пока де-юре не расторг с ними соглашения, поскольку не хочет выплачивать большую компенсацию и «забивать» потолок зарплат.

А вот другой нападающий «Ак Барса», Дмитрий Кагарлицкий, уже перебрался в «Торпедо». В стане нижегородцев заявили, что выиграли за него борьбу у «Спартака». Сам спортсмен признался, что вырос на хоккее Игоря Ларионова, и изъявил желание как можно скорее начать работу с ним.

Первый новичок ЦСКА

Серьёзная перестройка продолжается и в ЦСКА. Ушли многие прежние лидеры: Сергей Плотников, Антон Слепышев, Михаил Григоренко, Андрей Светлаков и Даррен Дитц. Зато состав укрепился Иваном Дроздовым на выгодных условиях. За него «Салават Юлаев» получил троих молодых исполнителей армейцев (Максима Великова, Алексея Родионова и Максима Агафонова) и 50 млн рублей.

В лице белоруса москвичи приобрели отличного форварда. В прошлом сезоне он вместе с Джошуа Ливо и Александром Хмелевски формировал ведущее звено уфимцев. В регулярке ему почти удалось достичь планки в 50 очков — 48. А в плей-офф хоккеист добавил к ним ещё восемь, хотя его коллектив вылетел уже в стартовом раунде.

Это далеко не последняя потеря для зелёных в текущее межсезонье. Ранее защитник Павел Коледов перебрался в «Авангард», а нападающий Данил Башкиров — в «Металлург». При этом удалось сохранить Ливо и Хмелевски.

Масштабная кампания СКА

Между тем СКА, похоже, вознамерился укрепить чемпионский дух с помощью исполнителей ЦСКА, трижды завоевавших Кубок Гагарина. В конце мая клуб сообщил о подписании четырёхлетних контрактов с Плотниковым и Григоренко. В случае с первым речь фактически о возвращении домой, ведь он выступал за коллектив четыре года, выигрывал с ним первенство КХЛ и даже был капитаном.

«Мы лично созвонились с Романом Борисовичем Ротенбергом. Этот звонок всё решил. Встретились, поговорили, обсудили некоторые моменты. Поняли друг друга, нашли точки соприкосновения. И всех всё устроило», — подчеркнул нападающий.

В свою очередь, Григоренко также рассказал о заинтересованности со стороны тренера и выразил уверенность, что петербуржцы в следующем сезоне будут готовы взять трофей.

В случае с Михаилом сделка не вызывает вопросов, ведь он в последнем розыгрыше регулярки стал вторым бомбардиром красно-синих и неплохо проявил себя в плей-офф, в пяти противостояниях с «Локомотивом» забросив три шайбы и четырежды ассистировав партнёрам. А вот 34-летний Плотников в регулярном первенстве набрал 26 очков, что стало для него худшим результатом за 12 лет, а в плей-офф — ни одного.

Но на этом СКА не остановился и продолжил укреплять ряды хоккеистами с богатым опытом выступлений в ЦСКА. Например, о переезде в Северную столицу сообщил бывший капитан «Локомотива» Сергей Андронов, у которого закончилось соглашение с ярославцами. До того он 11 сезонов провёл в стане-красно синих. Усилить оборону должен и отыгравший три года в ЦСКА Никита Зайцев. С 2016-го он с переменным успехом пытался проявить себя в НХЛ. В нынешнем сезоне в его активе 38 матчей в составе «Чикаго».

Точечное усиление «Динамо»

Однако далеко не все бывшие лидеры московских армейцев отправились в СКА. Например, Слепышева обменяли в «Динамо» на 18-летнего защитника Ивана Патрихаева. Нападающий с опытом выступлений в НХЛ признался, что ради игры за бело-голубых согласился на понижение оклада. Согласно данным СМИ, он будет зарабатывать 60 млн рублей в год.

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин тоже порадовался сделке и предположил, что новичок сформирует второе атакующее звено с Эриком О'Деллом и Дмитрием Рашевским.

«Не секрет, что очень хотели заполучить такого исполнителя в свои ряды ещё три сезона назад. Это мастер с большой буквы, способный решить эпизод. Также он не боится черновой работы и силовой борьбы», — подчеркнул функционер.

Пусть форвард не блистал результативностью в последние годы в составе ЦСКА, но обладает богатым чемпионским опытом, который пригодится бело-голубым. С красно-синими он трижды становился обладателем Кубка Гагарина, а со сборной России брал серебро Олимпийских игр — 2022.

Не менее важным событием для коллектива стало подписание нового двухлетнего контракта с одним из ведущих нападающих, Седриком Пакеттом.

Успешные переговоры с Голдобиным

Другой столичный гранд, «Спартак», также сохранил своего лидера — Николая Голдобина. Один из лучших бомбардиров регулярки, записавший себе в актив 78 очков, продлил соглашение до 2026 года. Остаются и другие форварды первого звена — Павел Порядин и Иван Морозов.

«Мы обсудили всё дома с семьёй и пришли к данному решению. Уже знал, что мне предложат новый контракт. Я его подписал. Рад остаться в красно‑белой семье. Это очень здорово. Каждый в нашем звене — я, Паша Порядин, Ваня Морозов — выдал лучший для себя сезон. Мы счастливы выступать за «Спартак», — отметил Голдобин.

На аналогичный срок продлили соглашение с ведущим защитником Михалом Чайковски. А в новом розыгрыше КХЛ компанию ему составит ещё один словак, Адам Ружичка. Слухи о том, что он готов переехать в Россию, появились ещё в мае, а в начале июня сторонам удалось договориться.

Руководство красно-белых не испугал даже серьёзный скандал, в который попал легионер: в феврале его отчислили из «Аризоны».

Неожиданный выбор Ткачёва

Своего отечественного бомбардира Владимира Ткачёва удалось сохранить и «Авангарду», хотя будущее россиянина до последнего находилось под вопросом. Ходили слухи о его отъезде в НХЛ. Тем неожиданнее стало подписание нового соглашения сроком сразу на пять лет.

«Тему отъезда в Северную Америку окончательно закрыли. Владимир очень хочет завоевать Кубок Гагарина в форме «Авангарда» и сделает для этого всё возможное», — заявил генеральный директор омичей Герман Чистяков.

В свою очередь, агента хоккеиста Шуми Бабаева приятно удивил стремительный прогресс в ходе переговоров. При этом он подтвердил: интерес к его клиенту со стороны коллективов НХЛ действительно был, но без конкретики.

«На текущий момент конкретного предложения на руках у меня не было. В данной ситуации о каком-либо шантаже «ястребов» с нашей стороны речь не шла. Это может подтвердить руководство клуба — и Герман Чистяков, и Антон Курьянов», — объяснил Бабаев.

Так или иначе, главным стимулом остаться на родине для Ткачёва наверняка стал финансовый вопрос. По данным СМИ, за пять лет он заработает 600 млн рублей без учёта бонусов и останется самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ.