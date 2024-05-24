СКА объявил о переходах Плотникова и Григоренко

СКА объявил о переходе в команду нападающих Михаила Григоренко и Сергея Плотникова.

Соглашение с Плотниковым рассчитано до 31 мая 2028 года. Контракт с Григоренко — до конца сезона-2027/28.

В апреле Плотников покинул ЦСКА, с которым дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне он провёл в КХЛ 71 матч, набрав 26 (13 + 13) очков.

Григоренко выступал за ЦСКА, с которым трижды завоёвывал Кубок Гагарина, с 2017 по 2020 и с 2021 по 2024 год. В сезоне-2023/24 он сыграл за команду 50 матчей и набрал 52 очка в регулярном чемпионате и плей-офф.

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