Ротенберг объяснил уход Гальченюка из СКА
«Мы хотим держать баланс. У нас должна быть глубина состава. И основной, и резервный, чтобы всегда можно было кого-то заменить в случае потерь. Алекс играл очень много, выходил в большинстве. У него было полное доверие тренерского штаба, для того чтобы себя проявить. И он хорошо себя проявил, вопросов к нему нет. Остался только вопрос финансового плана», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».
17 мая стало известно, что Гальченюк расторг контракт с СКА и перешёл в «Амур».
Хоккеист заключил контракт с клубом на один сезон.
В августе прошлого года Гальченюк подписал контракт с петербургским СКА. В нынешнем сезоне игрок в 70 матчах КХЛ набрал 47 (18 + 29) очков.
Ранее «Авангард» подписал контракт с американским хоккеистом Касселсом.