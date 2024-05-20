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Ротенберг объяснил уход Гальченюка из СКА

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал уход американского форварда Алекса Гальченюка.

«Мы хотим держать баланс. У нас должна быть глубина состава. И основной, и резервный, чтобы всегда можно было кого-то заменить в случае потерь. Алекс играл очень много, выходил в большинстве. У него было полное доверие тренерского штаба, для того чтобы себя проявить. И он хорошо себя проявил, вопросов к нему нет. Остался только вопрос финансового плана», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

17 мая стало известно, что Гальченюк расторг контракт с СКА и перешёл в «Амур».

Хоккеист заключил контракт с клубом на один сезон.

В августе прошлого года Гальченюк подписал контракт с петербургским СКА. В нынешнем сезоне игрок в 70 матчах КХЛ набрал 47 (18 + 29) очков.

Ранее «Авангард» подписал контракт с американским хоккеистом Касселсом.

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