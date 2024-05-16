«Авангард» подписал контракт с американским хоккеистом Касселсом

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» объявил о подписании соглашения с американским нападающим Коулом Касселсом.

Как сообщили в пресс-службе омского коллектива, соглашение со спортсменом рассчитано на один сезон. При этом зарплата нового легионера «ястребов» не называется.

Касселс был задрафтован «Ванкувер Кэнакс» на драфте 2013 года под общим 85-м номером, но так и не провёл ни одного матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В минувшем сезоне американец защищал цвета коллектива АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». В 67 матчах регулярного чемпионата он отметился 11 голами и 34 передачами.

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