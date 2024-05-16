RT в Telegram
Подпишись

«Авангард» подписал контракт с американским хоккеистом Касселсом

Короткая ссылка
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» объявил о подписании соглашения с американским нападающим Коулом Касселсом.
«Авангард» подписал контракт с американским хоккеистом Касселсом
  • Gettyimages.ru

Как сообщили в пресс-службе омского коллектива, соглашение со спортсменом рассчитано на один сезон. При этом зарплата нового легионера «ястребов» не называется.

Касселс был задрафтован «Ванкувер Кэнакс» на драфте 2013 года под общим 85-м номером, но так и не провёл ни одного матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В минувшем сезоне американец защищал цвета коллектива АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». В 67 матчах регулярного чемпионата он отметился 11 голами и 34 передачами.

Ранее сообщалось, что нападающий «Динамо» Никита Гусев признан самым ценном игроком по итогам сезона-2023/24.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить