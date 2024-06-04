Агент: Радулов не собирается завершать карьеру

Александр Черных, агент нападающего Александра Радулова, сообщил, что его клиент не собирается завершать спортивную карьеру.

«Он не собирается завершать карьеру? Нет, не собирается. Радулов завершать карьеру не будет», — цитирует Черныха «Матч ТВ».

4 июня «Ак Барс» объявил об уходе Радулова.

Нападающий провёл в команде два сезона, однако выиграть Кубок Гагарина в составе казанского коллектива не сумел.

Радулов набрал 40 очков (16 + 24) по системе «гол + пас» в 58 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ и четыре очка (1 + 3) в четырёх матчах плей‑офф.

Ранее сообщалось, что Лайпсик подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом».