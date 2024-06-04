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Агент: Радулов не собирается завершать карьеру

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Александр Черных, агент нападающего Александра Радулова, сообщил, что его клиент не собирается завершать спортивную карьеру.

«Он не собирается завершать карьеру? Нет, не собирается. Радулов завершать карьеру не будет», — цитирует Черныха «Матч ТВ».

4 июня «Ак Барс» объявил об уходе Радулова.

Нападающий провёл в команде два сезона, однако выиграть Кубок Гагарина в составе казанского коллектива не сумел.

Радулов набрал 40 очков (16 + 24) по системе «гол + пас» в 58 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ и четыре очка (1 + 3) в четырёх матчах плей‑офф.

Ранее сообщалось, что Лайпсик подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом».

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