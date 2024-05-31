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Новичок «Адмирала» Грман: мне желали подавиться русскими деньгами и умереть

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Новичок владивостокского «Адмирала» словацкий защитник Марио Грман рассказал о реакции общественности на его переход в российский клуб.

«Я прочитал несколько негативных комментариев, в которых мне желали подавиться русскими деньгами, повеситься и умереть. Это их мнение, я не беру это в голову. Никто из них не прокладывал мне путь в большой хоккей», — приводит слова Грмана Nový Čas.

Хоккеист отметил, что ключевым фактором при принятии решения была зарплата в новом клубе. Грман признался, что у него было несколько иных предложений из других лиг, но ни одно из них даже близко не может конкурировать с предложением Владивостокского клуба. 

В прошлом сезоне 27-летний словацкий хоккеист выступал за «Витковице». В 48 матчах он набрал 6 (1 + 5) очков по системе «гол + пас».

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