Агент Шипачёва: мы открыты для всех клубов, находимся на рынке и активно ведём переговоры
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«Все карты вам не открою. Мы открыты для всех клубов, находимся на рынке и активно ведём переговоры. У кого‑то больше интерес, у кого‑то меньше. Работа кипит, скажу так», — приводит слова Романова «Матч ТВ».
Шипачёв играл за команду с 2022 года. Его соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.
В сезоне-2023/24 хоккеист провёл за «Ак Барс» 67 матчей и набрал 46 (14 + 32) очков.
«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в первом раунде Кубка Гагарина (1-4).
Ранее сообщалось, что Гатиятулина назначили главным тренером «Ак Барса».