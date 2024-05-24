Агент Шипачёва: мы открыты для всех клубов, находимся на рынке и активно ведём переговоры

Станислав Романов, агент нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачёва, высказался о будущем своего клиента.

«Все карты вам не открою. Мы открыты для всех клубов, находимся на рынке и активно ведём переговоры. У кого‑то больше интерес, у кого‑то меньше. Работа кипит, скажу так», — приводит слова Романова «Матч ТВ».

Шипачёв играл за команду с 2022 года. Его соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

В сезоне-2023/24 хоккеист провёл за «Ак Барс» 67 матчей и набрал 46 (14 + 32) очков.

«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в первом раунде Кубка Гагарина (1-4).

Ранее сообщалось, что Гатиятулина назначили главным тренером «Ак Барса».