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Агент Шипачёва: мы открыты для всех клубов, находимся на рынке и активно ведём переговоры

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Станислав Романов, агент нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачёва, высказался о будущем своего клиента.
Агент Шипачёва: мы открыты для всех клубов, находимся на рынке и активно ведём переговоры
  • Gettyimages.ru

«Все карты вам не открою. Мы открыты для всех клубов, находимся на рынке и активно ведём переговоры. У кого‑то больше интерес, у кого‑то меньше. Работа кипит, скажу так», — приводит слова Романова «Матч ТВ». 

Шипачёв играл за команду с 2022 года. Его соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. 

В сезоне-2023/24 хоккеист провёл за «Ак Барс» 67 матчей и набрал 46 (14 + 32) очков.

«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в первом раунде Кубка Гагарина (1-4). 

Ранее сообщалось, что Гатиятулина назначили главным тренером «Ак Барса».

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