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Гатятулин назначен главным тренером «Ак Барса»

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Анвар Гатятулин стал новым главным тренером казанского «Ак Барса».
Гатятулин назначен главным тренером «Ак Барса»
  • РИА Новости
  • © Александр Кондратюк

Об это сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан на два сезона.

«Это очень хороший тренер, прошедший все ступени развития. Во время переговоров мы поняли, что системный подход Анвара Гатиятулина подходит нашему клубу», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

 С 2020 по 2023 год Гатятулин возглавлял «Трактор».

В прошедшем сезоне «Ак Барс» проиграл«Автомобилисту» в первом раунде Кубка Гагарина (1-4).

Ранее Билялов подписал новый контракт с «Ак Барсом».

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