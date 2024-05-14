Гатятулин назначен главным тренером «Ак Барса»

Анвар Гатятулин стал новым главным тренером казанского «Ак Барса».

Об это сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан на два сезона.

«Это очень хороший тренер, прошедший все ступени развития. Во время переговоров мы поняли, что системный подход Анвара Гатиятулина подходит нашему клубу», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

С 2020 по 2023 год Гатятулин возглавлял «Трактор».

В прошедшем сезоне «Ак Барс» проиграл«Автомобилисту» в первом раунде Кубка Гагарина (1-4).

Ранее Билялов подписал новый контракт с «Ак Барсом».