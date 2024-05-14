Гатятулин назначен главным тренером «Ак Барса»
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Об это сообщает пресс-служба клуба.
Контракт рассчитан на два сезона.
«Это очень хороший тренер, прошедший все ступени развития. Во время переговоров мы поняли, что системный подход Анвара Гатиятулина подходит нашему клубу», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
С 2020 по 2023 год Гатятулин возглавлял «Трактор».
В прошедшем сезоне «Ак Барс» проиграл«Автомобилисту» в первом раунде Кубка Гагарина (1-4).
Ранее Билялов подписал новый контракт с «Ак Барсом».