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«Чемпионат»: Радулов будет зарабатывать в «Локомотиве» 70 млн рублей в год

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Стала известна зарплата форварда Александра Радулова в хоккейном «Локомотиве».
«Чемпионат»: Радулов будет зарабатывать в «Локомотиве» 70 млн рублей в год
  • Gettyimages.ru

По информации «Чемпионата», зарплата игрока составит 70 млн рублей.

Сегодня стало известно, что стороны подписали соглашение сроком на один год.

В прошедшем сезоне 37-летний форвард выступал за казанский «Ак Барс». Он набрал 40 очков (16+24) по системе «гол + пас» в 58 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ и четыре очка (1+3) в четырёх матчах плей‑офф.

Ранее сообщалось, что Андрей Разин высказался о карьере Александра Радулова.

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