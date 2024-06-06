«Чемпионат»: Радулов будет зарабатывать в «Локомотиве» 70 млн рублей в год

Стала известна зарплата форварда Александра Радулова в хоккейном «Локомотиве».

По информации «Чемпионата», зарплата игрока составит 70 млн рублей.

Сегодня стало известно, что стороны подписали соглашение сроком на один год.

В прошедшем сезоне 37-летний форвард выступал за казанский «Ак Барс». Он набрал 40 очков (16+24) по системе «гол + пас» в 58 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ и четыре очка (1+3) в четырёх матчах плей‑офф.

Ранее сообщалось, что Андрей Разин высказался о карьере Александра Радулова.