Разин: лучший хоккей Радулова остался позади

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о карьере форварда Александра Радулова.

«Радулову уже 38 лет. Всё равно его лучший хоккей уже позади. Я думаю, что рассчитывать сейчас на Александра как на лидера команды уже не приходится. А психология у Радулова всё равно осталась, что он лидер и что обязан тянуть», — цитирует Разина «Матч ТВ».

4 июня «Ак Барс» объявил об уходе Радулова.

Нападающий провёл в команде два сезона, однако выиграть Кубок Гагарина в составе казанского коллектива не сумел.

Радулов набрал 40 очков (16 + 24) по системе «гол + пас» в 58 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ и четыре очка (1 + 3) в четырёх матчах плей‑офф.

Ранее сообщалось, что Лайпсик подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом».