В «Филадельфии» готовы ждать окончания контракта Мичкова со СКА

Президент клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» по хоккейным операциям Кит Джонс высказался о возможном переходе нападающего Матвея Мичкова.

«У нас нет никаких новостей по Мичкову. Мы готовы к тому, что он доиграет свой контракт со СКА. Мы бы приняли его сейчас с распростёртыми объятиями, но пока что новой информации у нас нет», — приводит слова Джонса журналист Чарли О'Коннор.

Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ 2023 года под общим седьмым номером.

В прошедшем сезоне 19‑летний хоккеист выступал за «Сочи». Он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах. Его контракт со СКА действует до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Мичков расторгнет контракт со СКА и продолжит карьеру в «Филадельфии».