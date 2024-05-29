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«Спартак» объявил о подписании контракта с экс-игроком «Аризоны» и «Калгари»

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Словацкий хоккеист Адам Ружичка подписал контракт с московским «Спартаком», выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
«Спартак» объявил о подписании контракта с экс-игроком «Аризоны» и «Калгари»
  • Gettyimages.ru

Соглашение 25-летнего нападающего и московского клуба рассчитано на год, сообщается в Telegram-канале красно-белых. 

В феврале 2024-го «Койотс» расторг контракт с нападающим после того, как он случайно опубликовал в социальной сети видео с белым порошком и банковской картой.

Всего в НХЛ он провёл 117 матчей, отметившись 14 шайбами и 26 голевыми передачами.

Ранее СКА объявил о переходах Плотникова и Григоренко.

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