«Спартак» объявил о подписании контракта с экс-игроком «Аризоны» и «Калгари»

Словацкий хоккеист Адам Ружичка подписал контракт с московским «Спартаком», выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Соглашение 25-летнего нападающего и московского клуба рассчитано на год, сообщается в Telegram-канале красно-белых.

В феврале 2024-го «Койотс» расторг контракт с нападающим после того, как он случайно опубликовал в социальной сети видео с белым порошком и банковской картой.

Всего в НХЛ он провёл 117 матчей, отметившись 14 шайбами и 26 голевыми передачами.

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