Отсутствие Гусева, победа Исаева над Набоковым, признание Разина, костюм Голдобина: чем запомнилась церемония KHL Awards

В Барвихе состоялась торжественная церемония KHL Awards, на которой вручили индивидуальные призы самым ярким хоккеистам лиги завершившегося сезона. Одним из её главных героев стал Никита Гусев, отмеченный сразу в двух номинациях и включённый в символическую сборную. Однако форвард «Динамо» не смог приехать в Подмосковье. В борьбе за звание лучшего вратаря Даниил Исаев из «Локомотива» неожиданно опередил Илью Набокова из «Металлурга». Аналогичную награду у тренеров предсказуемо забрал Андрей Разин. А нападающий «Спартака» Николай Голдобин поразил всех костюмом самурая.

KHL Awards стала отличным завершением сезона. Утром руководители клубов собрались в Москве на заключительное совещание лиги, а вечером в компании хоккеистов отправились в Барвиху на торжественное мероприятие.

Абсолютно все гости пребывали в замечательном настроении и постоянно шутили. Многие взяли с собой вторых половинок: жён или девушек, а некоторые даже детей. Причём атлеты приехали в Подмосковье, несмотря на отпуска. Разумеется, по такому случаю игроки, обычно вынужденные выдерживать спортивный стиль, надели классические костюмы. Особенно эффектно костюм сидел на капитане «Металлурга» Егоре Яковлеве, приучившем болельщиков к такому своему внешнему виду по ходу финала Кубка Гагарина.

Впрочем, кое-кто нашёл возможность выделиться. Например, один из самых ярких исполнителей КХЛ Василий Атанасов сделал выбор в пользу оранжевых носков, на которых изображены животные с музыкальными инструментами в лапах. Форвард «Торпедо» с гордостью продемонстрировал их на камеру.

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Но больше всех удивил Николай Голдобин, нарядившийся в самурайское одеяние. На ковровой дорожке у него состоялся следующий диалог с журналисткой:

— Что за рыцарь?

— Я самурай сегодня.

Наконец, главный тренер «Металлурга» Андрей Разин вовсе умудрился забыть костюм и вынужден был оперативно покупать новый в столице.

«В аэропорту обнаружил, что не взял. Ремень положил, а костюм нет. Еле успел на церемонию», — признался специалист.

К сожалению, один из главных героев завершившегося сезона, Никита Гусев, присутствовать не смог. Форвард «Динамо» упустил возможность лично забрать сразу три статуэтки: «Золотую клюшку» (самый ценный игрок регулярного первенства), «Золотой шлем» (попадание в символическую сборную) и приз за звание лучшего бомбардира регулярки.

Судьба данных номинаций была известна заранее. Куда интереснее наблюдать за борьбой за звание лучшего вратаря, на которое претендовали Даниил Исаев, Илья Набоков и Зак Фукале. В итоге голкипер «Локомотива» опередил коллегу из «Металлурга» на пять очков, хотя тот стал главным героем плей-офф. А вручил увесистый кубок триумфатору лично президент ФХР Владислав Третьяк.

«Хотелось бы поблагодарить КХЛ за организацию этого прекрасного вечера. Сказать спасибо тренерскому штабу и руководству «Локомотива» за веру и предоставленный шанс выступать в родных команде и городе. Благодарен партнёрам за самоотверженную игру, персоналу клуба за профессионализм, а также родителям и любимой девушке. Они — главная опора и поддержка. Ну а вклад Рашида Давыдова в моё развитие просто неоценим. При помощи его самоотдачи и профессионализма я прогрессировал», — подчеркнул Исаев.

К слову, он приехал в Барвиху, несмотря на проблемы со здоровьем. По словам комментатора «Матч ТВ» Сергея Гимаева — младшего, на следующий день Даниил полетит на операцию.

Набоков тоже не остался в накладе и взял приз имени Алексея Черепанова как лучший новичок сезона, опередив одноклубника Романа Канцерова и Антона Силаева из «Торпедо». Помимо этого, он вместе с Гусевым оказался в символической сборной.

«Не обидно, что мне не удалось собрать хет-трик. Рад за Даню Исаева, он провёл сильный сезон. Я взял лучшего новичка, значит, лучший вратарь ещё впереди. Конечно, не поверил бы летом, если бы сказали, что всё сложится так удачно. Но я всегда об этом мечтал», — приводит слова Набокова «Чемпионат».

Сразу в двух номинациях одержал победы и Александр Никишин из СКА: самый результативный защитник (56 очков) и наиболее полезный хоккеист (+32). Также он получил место в символической команде мечты. Удостоился приза и другой столп обороны КХЛ — Яковлев. Ему вручили награду «Железный человек» как исполнителю, который провёл больше всех матчей в лиге за последние три сезона (234). При этом финальную серию с «Локомотивом» он пропустил из-за травмы.

Не остались в накладе и звёзды «Авангарда». Рид Буше не только занял первую строчку в гонке снайперов регулярки, но и вместе с Владимиром Ткачёвым и Райаном Спунером образовал самую яркую тройку.

Пожалуй, было бы несправедливостью, если бы уехал из Барвихи ни с чем Атанасов. В результате он удостоился специальной награды Overtime за победную шайбу в овертайме встречи регулярки с «Ак Барсом» в сентябре. Молодому форварду вручили памятную золотую карточку, изготовленную в единственном экземпляре, толщиной всего миллиметр. А он в фирменной манере поблагодарил Николая Коваленко за передачу в том эпизоде и бабушку, которая не пропускает ни одной игры.

«Очень крутые эмоции. Хорошо, на сцене сказал нормальную речь, а то боялся, что могу «затроить». В итоге всё получилось неплохо. Долго не репетировал, просто, пока ждал своего выхода на сцену, придумал, что можно было бы сказать. Передал привет бабушке, так как она уже выпила всё успокоительное в Нижнем Тагиле. Пора уже забивать в основное время. Хочется передать привет всей семье, а также поблагодарить болельщиков за поддержку. Эту награду посвящаю им», — приводит слова Атанасова Telegram-канал «Торпедо».

А определённый в символическую сборную Голдобин упомянул маму. Произнося речь со сцены, он в шутку передал ей привет и пообещал скоро забрать ребёнка.

А вот лучшим тренером достаточно ожидаемо признали Разина, оказавшегося выше Игоря Никитина («Локомотив») и Андрея Козырева («Северсталь»). Пожалуй, иной исход удивил бы, ведь специалист, возглавив магнитогорцев, с ходу взял с ними Кубок Гагарина. Однако он повёл себя достаточно скромно и в первую очередь отметил своих помощников.

«Штаб у меня классный. Большое спасибо родителям. Мама и папа, к сожалению, не дожили до этого триумфа. Спасибо детям и супруге, если бы не её пендели, я бы здесь не стоял. Спасибо руководству «Металлурга» за доверие, несмотря на все слухи вокруг меня. Всем спасибо», — подчеркнул Разин.

Отметили на церемонии и «Трактор», добравшийся до полуфинала плей-офф. Губернатора Челябинской области и по совместительству главу коллектива Алексея Теслера признали лучшим руководителем клуба. А в номинации «Золотой свисток главного судьи» первенствовал Константин Оленин.

Наконец, обратил на себя внимание приз имени Сергея Гимаева за верность хоккею. Он в 2024-м достался Евгению Бирюкову, который в январе первым в истории провёл тысячный матч в КХЛ. Символично, что вручил статуэтку Сергей Гимаев — младший.

«Есть такие хоккеисты, которые по большому счёту незаменимы и максимально значимы для больших побед. Они ловят шайбу на себя и очень строго действуют в обороне», — охарактеризовал защитника комментатор.

А завершивший карьеру Бирюков счёл это хорошим подарком на память о годах в профессиональном хоккее.

«Хотел бы сказать спасибо всем, кто находился со мной рядом и поддерживал во всём. Благодарен родному «Металлургу», где провёл почти всю карьеру, и «Салавату Юлаеву» за четыре классных сезона. Тем более в Уфе остаюсь работать тренером. Ну и конечно, моим любимым жене, детям и родителям», — подчеркнул триумфатор.