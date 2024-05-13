Михайлов считает, что турецким командам рано играть в КХЛ

Почётный президент ХК ЦСКА Борис Михайлов высказался о сотрудничестве между федерациями хоккея России и Турции.

«А почему бы и нет? Пускай турки учатся. Или мы их будем учить. Президент Турецкой федерации хоккея предложил заявить свой клуб в КХЛ? На сегодняшний день турецкой команде рано играть в КХЛ, а в будущем можно», — цитирует Михайлова «Спорт-Экспресс».

9 мая в Турецкой федерации хоккея сообщили, что могут заявить клубы в КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Турецкой федерацией хоккея. Торжественная церемония подписания документа прошла в Туле перед матчем между сборной «Россия 25» и командой Белоруссии.

Ранее «Россия 25» одержала победу над Белоруссией в заключительном матче Большого тура.