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Михайлов считает, что турецким командам рано играть в КХЛ

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Почётный президент ХК ЦСКА Борис Михайлов высказался о сотрудничестве между федерациями хоккея России и Турции.
Михайлов считает, что турецким командам рано играть в КХЛ
  • РИА Новости

«А почему бы и нет? Пускай турки учатся. Или мы их будем учить. Президент Турецкой федерации хоккея предложил заявить свой клуб в КХЛ? На сегодняшний день турецкой команде рано играть в КХЛ, а в будущем можно», — цитирует Михайлова «Спорт-Экспресс».

9 мая в Турецкой федерации хоккея сообщили, что могут заявить клубы в КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Турецкой федерацией хоккея. Торжественная церемония подписания документа прошла в Туле перед матчем между сборной «Россия 25» и командой Белоруссии.

Ранее «Россия 25» одержала победу над Белоруссией в заключительном матче Большого тура.

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