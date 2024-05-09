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В Турецкой федерации хоккея заявили, что могут заявить клубы в КХЛ, ВХЛ и МХЛ

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Президент Турецкой федерации хоккея Халит Албайрак заявил, что в планах организации есть создание клуба МХЛ, ВХЛ и КХЛ.
В Турецкой федерации хоккея заявили, что могут заявить клубы в КХЛ, ВХЛ и МХЛ
  • Gettyimages.ru

«Мы строим ледовые дворцы, чтобы их заполнять и выходить на международную арену. Конечно же, у нас в планах есть создание клуба и МХЛ, и ВХЛ, и КХЛ», — приводит слова Албайрака «Матч ТВ».

Сообщалось, что ФХР подпишет меморандум о сотрудничестве с Турецкой федерацией хоккея. Торжественная церемония подписания документа пройдёт в Туле перед матчем сборной «Россия 25» и команды Белоруссии.

Ранее сообщалось, что «Россия 25» перед матчем со сборной Белоруссии в Туле посетит парад Победы.

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