В Турецкой федерации хоккея заявили, что могут заявить клубы в КХЛ, ВХЛ и МХЛ

Президент Турецкой федерации хоккея Халит Албайрак заявил, что в планах организации есть создание клуба МХЛ, ВХЛ и КХЛ.

«Мы строим ледовые дворцы, чтобы их заполнять и выходить на международную арену. Конечно же, у нас в планах есть создание клуба и МХЛ, и ВХЛ, и КХЛ», — приводит слова Албайрака «Матч ТВ».

Сообщалось, что ФХР подпишет меморандум о сотрудничестве с Турецкой федерацией хоккея. Торжественная церемония подписания документа пройдёт в Туле перед матчем сборной «Россия 25» и команды Белоруссии.

Ранее сообщалось, что «Россия 25» перед матчем со сборной Белоруссии в Туле посетит парад Победы.