В Турецкой федерации хоккея заявили, что могут заявить клубы в КХЛ, ВХЛ и МХЛ
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«Мы строим ледовые дворцы, чтобы их заполнять и выходить на международную арену. Конечно же, у нас в планах есть создание клуба и МХЛ, и ВХЛ, и КХЛ», — приводит слова Албайрака «Матч ТВ».
Сообщалось, что ФХР подпишет меморандум о сотрудничестве с Турецкой федерацией хоккея. Торжественная церемония подписания документа пройдёт в Туле перед матчем сборной «Россия 25» и команды Белоруссии.
Ранее сообщалось, что «Россия 25» перед матчем со сборной Белоруссии в Туле посетит парад Победы.