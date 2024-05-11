Ротенберг: закончится плей-офф следующего сезона — вернёмся на чемпионат мира

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о перспективах национальной команды.

«Наши перспективы на следующий год? Закончится плей-офф следующего сезона — вернёмся на чемпионат мира. Вот такая у нас перспектива.

Мы хотим играть с участниками группы А Чемпионата мира. Азербайджан или Турция в качестве новых соперников? Мы, конечно, готовы сыграть с каждым, хоть с сомалийскими пиратами, но в чём смысл играть со сборной, например, Кувейта, которая проигрывает 60:0? Надо начинать с детей, с детских соревнований. Турниры против новых стран необходимо проводить в первую очередь на детском уровне», — передаёт слова Ротенберга корреспондент RT.

Встреча, проходившая в Минске, завершилась со счётом 4:2.

Россия не проигрывает пять матчей подряд — команда побеждала в играх со сборной Белоруссии (4:0, 6:0 и 6:2) и Казахстаном (1:0).

Ранее Ротенберг раскритиковал работу судей в матче «России 25» с Белоруссией в Туле.