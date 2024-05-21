Назначение Гатиятулина, слухи об уходе Радулова и Шипачёва, отъезд Гальченюка в Хабаровск: как проходит межсезонье в КХЛ

«Ак Барс» официально объявил о назначении Анвара Гатиятулина на должность главного тренера, а генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин сообщил о возможном расставании с Александром Радуловым, Вадимом Шипачёвым и Вячеславом Войновым. Алекс Гальченюк расторг контракт со СКА и перешёл в «Амур», а «Спартак» отпустил в «Айлендерс» Максима Цыплакова, чьё место может занять отчисленный из «Аризоны» Адам Ружичка. В свою очередь, московское «Динамо» пополнило состав Артёмом Швец-Роговым, компанию которому в скором времени может составить его бывший одноклубник — Артём Сергеев, а «Авангард» заключил соглашения с Дарреном Дицем и Коулом Касселсом.

Назначение Гатиятулина

На минувшей неделе в КХЛ наконец официально объявили о том, что СМИ обсуждали на протяжении последних недель. «Ак Барс» сообщил о назначении Анвара Гатиятулина на должность главного тренера. С 2020 года тот возглавлял «Трактор» и даже довёл его до финала Восточной конференции в сезоне-2021/22, но в октябре 2023-го был отправлен в отставку. И с того момента находился без работы.

«Мы давно следили за работой Анвара Рафаиловича, он не первый год был в сфере наших интересов. Но ранее не было возможности пригласить его... из-за контрактных обязательств перед другими клубами. Это очень хороший тренер, прошедший все ступени развития — от детской школы до сборной России. Он работал в хороших клубах с игроками разного уровня и не стоит на месте — всё ещё развивается и обучается. Во время переговоров мы поняли, что системный подход Гатиятулина подходит нашему клубу... Задачи штаба — соответствовать высокой планке выступлений «Ак Барса», а также развивать игроков нашей системы», — заявил генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин.

Можно сказать, «Ак Барс» выиграл конкуренцию за наставника у «Сибири», которая в конце марта анонсировала «достижение договорённости о подписании контракта» с Гатиятулиным. В итоге, тот решил пойти в более статусную команду, а новосибирцы остановились на кандидатуре Вадима Епанчинцева.

Сам Гатиятулин назвал назначение в «Ак Барс» вызовом для любого тренера. Спорить с этим сложно, ведь в Казани он сменит не кого-нибудь, а одного из самых титулованных российских специалистов — Зинэтулу Билялетдинова. Под его руководством коллектив становился чемпионом России, трижды завоёвывал Кубок Гагарина, а также выигрывал международные турниры — Кубок европейских чемпионов и Континентальный кубок. Помогать же новоиспечённому наставнику будет штаб в составе Алексея Тертышного, Александра Макрицкого, Дениса Ячменёва и Георгия Гелашвили. Последний займётся вратарями. При этом Брэндон Бови сохранит пост тренера по физподготовке.

«Мы хотим, чтобы «Ак Барс» играл в активный хоккей, который требует много энергии, потому важно будет подготовить команду физически. Первоочередная задача штаба — как можно скорее объяснить все требования хоккеистам, чтобы наша игровая картинка начала развиваться», — сказал Гатиятулин.

Перестройка «Ак Барса»

Главный вопрос пока в том, с каким именно подбором исполнителей придётся работать Гатиятулину. На протяжении пары последних сезонов казанцы располагали одним из сильнейших составов в лиге, но летом 2024-го всё может измениться. В прессе активно идут разговоры о возможном уходе целого ряда лидеров. В частности, форвардов Александра Радулова и Вадима Шипачёва, а также двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Войнова. При этом сам Валиуллин оценивает их шансы остаться в столице Татарстана как минимальные.

«Всё зависит от идеологии. Мы хотим видеть быструю команду в соответствии с современным хоккеем. Он сейчас меняется, и мы хотим подстроиться под это веяние — именно быстрый хоккей. Останутся Радулов и Шипачёв или не останутся... Я думаю, ответ на этот вопрос — дело ближайшего времени. Войнов? Пока то же самое», — приводят слова функционера «Известия».

Но если по Шипачёву и Войнову конкретики пока нет, то Радулов с большой долей вероятности может оказаться в московском «Динамо». Как заявил агент игрока Юрий Николаев, между сторонами продолжаются переговоры. При этом журналисты полагают, что соглашение будет подписано в ближайшее время. И это обещает стать мощнейшим усилением для бело-голубых, забравших Кубок континента в прошлом сезоне. Конечно, если Никита Гусев откажется от идеи вновь попробовать свои силы в НХЛ.

Тем не менее, одним приглашением Радулова дозаявочная кампания «Динамо» не ограничивается. Уже в скором времени коллектив может пополнить экс-защитник СКА Артём Сергеев и присоединиться к тёзке — Швецу-Роговому. В отличие от своего бывшего одноклубника, ставший свободным агентом форвард уже утряс все детали и заключил с москвичами двухлетний договор. И это несмотря на свою медицинскую карту.

«Последние два сезона игрок восстанавливался от тяжёлой травмы и неудачных операций. Перед заключением контракта он прошёл несколько углубленных обследований, ряд непростых тестов, которые показали, что проблемы позади. В любом случае, игрок также понимает, что после такого периода нужно прикладывать максимум усилий, чтобы вернуться на прежний уровень. Желаем Артёму удачи», — заявил спортивный директор клуба Алексей Сопин.

Но если «Динамо» уже успело усилить состав, то другая московская команда потеряла важнейшего исполнителя. Ещё по ходу регулярки ходили слухи о намерении Максима Цыплакова покинуть «Спартак» и попробовать свои силы в НХЛ. Уговорить остаться второго лучшего снайпера так и не вышло. Как стало известно, тот продолжит карьеру в «Нью-Йорк Айлендерс», где успешно выступают другие россияне — Илья Сорокин, Семён Варламов и Александр Романов.

«Нам сделали предложение, которое нас не устроило. После этого нам сделали квалификацию. Дальше уже никаких переговоров у нас больше не было. Максим поблагодарил руководство и принял решение, что нужно будет поехать в НХЛ... У него визы даже ещё нет. Так как это решение по НХЛ не было запланировано ранее, сейчас нужно будет пройти все процедуры по получению визы и так далее», — цитирует «Чемпионат» агента хоккеиста Александра Черных.

Отъезд Гальченюка из СКА и усиление «Авангарда»

В свою очередь, платёжную ведомость продолжают расчищать армейцы из Санкт-Петербурга. Ещё несколько недель назад они отказались от услуг ряда игроков, в том числе Швеца-Рогового и Сергеева, а теперь расстались и со звёздным Алексом Гальченюком. Третий номер драфта НХЛ — 2012 довольно успешно провёл дебютный год в КХЛ и набрал 42 (16 + 26) очка за регулярку, но задержаться в Северной столице не сумел. В мае стороны договорились о расторжении договора, после чего американец отправился в «Амур», где останется минимум на год.

«Алекс Гальченюк — очень квалифицированный нападающий, который любит и умеет действовать в силовой манере, это нам импонирует. Рассчитываем, что Алекс станет лидером команды, поведёт за собой партнёров. Кроме того, он должен стать важным элементом игры нашей спецбригады большинства», — оценил новобранца генеральный менеджер хабаровчан Вадим Покотило.

С переездом своего уже бывшего подопечного поздравил главный тренер СКА Роман Ротенберг. По его словам, в новом коллективе тот будет звездой номер один и поможет развитию хоккея в регионе. Говоря о причинах расставания с игроком, наставник заострил внимание на финансовом аспекте.

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«Мы вместе хорошо поработали, он всегда бился за команду, всегда старался внести вклад в победу. Но у нас есть потолок зарплат. Чтобы вносить изменения в состав, мы вынуждены были поступить так. Вы знаете, что у него большой контракт. Он заслуженный, вопросов нет. Но на сегодняшний день мы строим команду, в которой важно создать баланс, чтобы все были на равных условиях. С точки зрения финансов мы не смогли переварить этот контракт», — объяснил Ротенберг РИА Новости.

Не исключено, что образовавшееся свободное место в платёжке предназначается для Никиты Зайцева. По данным «Спорт-Экспресса», уже этим летом защитник может вернуться из НХЛ, где выступал с 2016-го. За это время он успел поиграть за «Торонто» и «Оттаву», а последние полтора года защищал цвета «Чикаго». И хотя в октябре россиянин отпразднует 33-летие, он вполне может подписать со СКА долгосрочное соглашение.

За океаном усиление ищут и другие команды лиги. Причём «Спартак» якобы рассматривает возможность приглашения скандального Адама Ружички, которого в феврале 2024-го отчислили из «Аризоны». Причиной тому стала опубликованная в соцсетях нападающего видеозапись, косвенно намекавшая на употребление им наркотических веществ. Причём сезон словак начинал в составе «Калгари», но был выставлен на драфт отказов, после чего отправился в «Койотис». Но не успел отыграть за них и пяти матчей, как влип в историю и фактически остался без работы.

«Авангард» же предпочёл так не рисковать и обратил свой взор на менее звёздного, но не имеющего проблем с репутацией Коула Касселса. Последние два года центрфорвард провёл в АХЛ, где набрал 96 (23 + 73) очков в 131 встрече за фарм-клубы «Оттавы» и «Сан-Хосе». А теперь попробует повторить то же самое в КХЛ. Оборонительную линию должен укрепить опытнейший Даррен Диц. Ещё в начале месяца он был обменян из ЦСКА, но договор с «ястребами» заключил только сейчас. Зато сразу на два года.