RT в Telegram
Подпишись

Грицюк заявил, что не боится критики болельщиков в случае отъезда в НХЛ

Короткая ссылка
Нападающий СКА Арсений Грицюк высказался о критике в свой адрес в случае возможного отъезда в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
Грицюк заявил, что не боится критики болельщиков в случае отъезда в НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ох… Перебираясь из Омска в Питер, я уже столкнулся с такой волной хейта и негодования, что, думаю, хуже уже точно не будет (Смеётся.). Конечно, немного страшно уезжать и слышать в свой адрес наборы междометий и нелестных слов, но всё же пока предпочитаю об этом не думать», — сказал он RT.

Полностью интервью хоккеиста читайте на сайте RT.

Ранее Грицюк рассказал о выступлении за сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить