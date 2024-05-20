Грицюк заявил, что не боится критики болельщиков в случае отъезда в НХЛ
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«Ох… Перебираясь из Омска в Питер, я уже столкнулся с такой волной хейта и негодования, что, думаю, хуже уже точно не будет (Смеётся.). Конечно, немного страшно уезжать и слышать в свой адрес наборы междометий и нелестных слов, но всё же пока предпочитаю об этом не думать», — сказал он RT.
Полностью интервью хоккеиста читайте на сайте RT.
Ранее Грицюк рассказал о выступлении за сборную России.