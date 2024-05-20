Грицюк: понимал, что мои кондиции далеки от идеальных и в составе сборной мог уйти в тень товарищей

Нападающий СКА Арсений Грицюк рассказал о выступлении за сборную России.

«Я понимал, что мои кондиции далеки от идеальных и в составе сборной мог уйти в тень товарищей. Мне хотелось доказать самому себе: не растерял навыки и могу вернуться на высокий уровень. Я попросил Романа Борисовича (Ротенберга. — RT) пойти мне навстречу в этом вопросе, и он согласился. Думаю, мы оба от этого выиграли», — сказал он RT.

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Ранее Грицюк высказался о проблемах команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).