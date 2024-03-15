Дебютный гол Кузнецова, пять очков Кучерова и рекордная победа Самсонова: россияне не сбавляют оборотов в регулярке НХЛ

Никита Кучеров записал на свой счёт гол и четыре ассиста в матче регулярного чемпионата НХЛ и сократил отставание от Натана Маккиннона в гонке бомбардиров до трёх очков. Евгений Кузнецов забросил дебютную шайбу за «Каролину» и был признан первой звездой встречи с «Флоридой». Илья Самсонов в игре с «Филадельфией» повторил рекорд «Торонто» по количеству выездных побед подряд, а также отметился результативной передачей. Илья Сорокин тем временем первым из вратарей преодолел отметку 1400 сейвов за сезон. Евгений Малкин и Кирилл Капризов отличились по разу и помогли «Питтсбургу» и «Миннесоте» одержать победы над «Сан-Хосе» и «Анахаймом» соответственно.

Привет Маккиннону от Кучерова

Никита Кучеров напомнил Натану Маккиннону, что ему ещё рано расслабляться в гонке за «Арт Росс Трофи», несмотря на преимущество в восемь очков. В матче очередного игрового дня с «Рейнджерс» один из лидеров «Тампы» не только прервал безголевую серию, длившуюся пять встреч, но и выполнил четыре результативные передачи, сократив тем самым отставание от форварда «Колорадо» всего до трёх очков.

В этой встрече игрокам «Лайтнинг» пришлось проявить недюжинный характер, так как стартовую двадцатиминутку они полностью провалили. Гости из Нью-Йорка перебросали их более чем в два раза и ушли на перерыв с комфортным счётом 2:0. Первым в матче отличился Артемий Панарин, который, как и Кучеров, до этого не забивал на протяжении пяти игр. Винсент Трочек в том эпизоде выдал шикарный пас, и россиянину оставалось только не промахнуться мимо незащищённого угла ворот Андрея Василевского.

У «Тампы» же дело пошло только во второй половине матча. Наконец как следует заработало первое звено. Брейден Пойнт обокрал Джонни Бродзински, отыгрался с Кучеровым, а затем оставил не у дел Игоря Шестёркина. А незадолго до второго перерыва российский форвард поучаствовал в голевой комбинации, которую завершил Энтони Дюклер.

Но самым ярким и динамичным получился третий период, в котором было заброшено сразу пять шайб. Сначала игроки «Рейнджерс» вновь было вырвались вперёд, но у Кучерова и Пойнта на эту игру были свои планы. Уже через полторы минуты канадец при помощи россиянина сравнял счёт, затем помог отличиться Стивену Стэмкосу, а чуть позже оформил хет-трик — вновь с шикарной передачи Никиты. Было бы несправедливо, если бы в этой игре уроженец Майкопа остался без собственного гола, и Пойнт, похоже, думал так же. За три с небольшим минуты до финальной сирены, когда «Рейнджерс» пошёл ва-банк и снял вратаря, Брейден вывел россиянина на пустые ворота, и тот, разумеется, не промахнулся.

«Думаю, [итог] первого периода они, так сказать, приняли на свой счёт. У них отличный настрой, позволяющий всегда отыгрываться. Пойнт заработал шесть очков, Кучеров — пять. Не зря эти двое [одни] из лучших игроков в мире — сегодня они это показали», — похвалил партнёров Стэмкос.

Теперь в активе Кучерова 39 голов в нынешнем сезоне, и он всего в двух шагах от повторения личного рекорда: в 2019 году Никита завершил регулярку с 41 заброшенной шайбой.

Кроме того, в этом матче россиянин преодолел отметку 70 ассистов в третий раз в карьере и вышел по этому показателю на второе место среди активных игроков. Опережает его только Коннор Макдэвид с шестью такими сезонами. А по количеству игр с пятью очками Кучеров занимает теперь четвёртое место среди действующих игроков лиги. На его счету их шесть, как и у Леона Драйзайтля, Брэда Маршана и Сидни Кросби. Больше только у Маккиннона (7), Евгения Малкина (8) и Макдэвида (11).

Прорыв Кузнецова

Евгению Кузнецову понадобилось четыре матча, чтобы открыть счёт голам за «Каролину». Россиянин и в предыдущих матчах был достаточно активен, но в каких-то моментах ему не везло либо не хватало игрового тонуса, но в игре с «Флоридой» всё сложилось как надо.

В целом матч получился довольно непростым для «Харрикейнз», несмотря на итоговый счёт 4:0 и большое преимущество по броскам в створ (35 против 21). Только в первом периоде Сергей Бобровский отразил 11 атак, а пробить российского голкипера хозяевам удалось только за 49 секунд до перерыва.

Во второй двадцатиминутке «Каролина» окончательно завладела инициативой, что воплотилось сначала в гол Мартина Нечаса с передачи Дмитрия Орлова, а затем и в шайбу Кузнецова. Россиянин получил пас в свободной зоне и прицельно запустил шайбу между щитков Бобровского. Как признался потом Евгений, сначала он хотел отдать пас Нечасу, но, услышав многочисленные крики со скамейки «Бросай!», последовал совету партнёров. А затем отпраздновал гол своим фирменным жестом, изображающим птицу. Всего россиянин нанёс за игру четыре броска в створ ворот, заработал коэффициент полезности «+2» и был признан первой звездой матча.

«Я понимаю, почему я здесь. Им [тренерскому штабу] нужен от нас результат — в конечном счёте им нужно, чтобы мы забивали голы и набирали очки, тем самым помогая команде. Я чувствовал, что сегодня мы должны были себя проявить. Предыдущие три игры я не забивал, так что это было очень важно. Сегодня вечером я получил море удовольствия», — поделился впечатлениями Кузнецов.

А финальную точку в этой встрече поставил Андрей Свечников, поразивший пустые ворота за несколько минут до финальной сирены. Для россиянина этот гол стал 129-м в карьере, и он вышел на шестое место в истории «Каролины» среди игроков 23 лет и младше, обойдя Эрика Стаала. Правда, забраться на строчку выше, которую занимает Джефф Сандерсон (140), Андрею вряд ли удастся, так как уже 26 марта ему исполнится 24 года.

Пас Самсонова и 1400 сейвов Сорокина

Илья Самсонов повторил рекорд «Торонто» по количеству выигранных выездных матчей подряд. Победа команды над «Филадельфией» (6:2) стала для российского голкипера седьмой подряд, благодаря чему он сравнялся по этому показателю с Джеком Кэмпбеллом (сезон-2020/21), Фредериком Андерсеном (2018/19), а также с легендами клуба Джонни Бауером (1960/61) и Турком Бродой (1940/41).

В отчётном матче Самсонов совершил 26 сейвов, а также записал на свой счёт результативную передачу. Именно россиянин начал атаку, которая завершилась голом Тимоти Лильегрена в первом периоде.

А вот коллеге Самсонова из «Айлендерс», Илье Сорокину, пришлось несладко в игре с «Баффало». Россиянин отразил 33 броска из 37, но команда потерпела поражение (0:4). Как отметил после матча главный тренер ньюйоркцев Патрик Руа, вина вратаря в этом результате минимальна и, если бы не усилия Ильи, счёт мог быть и более разгромным.

Между тем Сорокин стал первым вратарём лиги, преодолевшим отметку 1400 сейвов в нынешнем сезоне. Он достиг этого знакового показателя уже в третий раз за карьеру и стал вторым после Рика Дипьетро в истории франшизы, кто добивался подобного достижения.

Сейчас на счету Сорокина 1431 спасение, а у ближайшего преследователя, Юусе Сароса из «Нэшвилла», — 1378. Если россиянин не сбавит оборотов, то может стать первым голкипером «Айлендерс», завершившим сезон с наибольшим количеством сейвов среди всех вратарей.

Голы Малкина и Капризова

Кирилл Капризов продлил результативную серию до шести матчей. За этот отрезок он забросил восемь голов и сделал три ассиста. Очередной заброшенной шайбой нападающий «Миннесоты» отметился во встрече с «Анахаймом». В начале второго периода он шикарно распорядился передачей от Райана Хартмана на пятак, успев пробросить шайбу в угол ворот до того, как туда сместился голкипер «Дакс» Лукаш Достал.

В этом матче также состоялся дебют за «Уайлд» ещё одного россиянина, недавно подписавшего контракт с клубом, Марата Хуснутдинова. Он провёл на площадке без малого 12 минут, но результативных действий на свой счёт не записал. Зато запомнился двумя выигранными вбрасываниями, что местные фанаты встретили восторженными овациями.

В свою очередь, Евгений Малкин приложил руку к победе «Питтсбурга» в матче с «Сан-Хосе» (6:3). 37-летний форвард отличился в ответственный момент, когда счёт во встрече был равным, и помог команде склонить чашу весов на свою сторону. В середине второго периода игроки «Пингвинз» организовали быструю контратаку, Дрю О’Коннор бросил по воротам, а Малкин оказался первым на добивании.

Для уроженца Магнитогорска этот гол стал 19-м в сезоне, и лишь один точный бросок отделяет его от того, чтобы записать себе в актив 15-й сезон с 20 голами и более. Среди действующих игроков столько же у Патрика Кейна, а больше лишь у Сидни Кросби (16) и Александра Овечкина (18). Последний, к слову, в очередном матче регулярки результативными действиями не отметился.