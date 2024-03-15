Шайба Капризова помогла «Миннесоте» одолеть «Анахайм» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 2:0.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился забитой шайбой. Форвард Марат Хуснутдинов дебютировал в лиге, но результативными действиями не отметился.

«Миннесота» (73 очка) располагается на девятом месте в турнирной таблице Западного дивизиона. «Анахайм» (49) занимает 14-е место.

Ранее голевой пас и 26 сейвов Самсонова принесли «Торонто» победу над «Филадельфией».