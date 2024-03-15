RT в Telegram
Подпишись

Кузнецов заявил, что ему было важно набрать первые очки за «Каролину»

Короткая ссылка
Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов высказался о первой забитой шайбе после перехода.
Кузнецов заявил, что ему было важно набрать первые очки за «Каролину»
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

«Я понимаю, почему я здесь и почему эта команда взяла меня. Я чувствовал, что сегодня день, когда мы должны сделать шаг вперёд. Три игры я провёл без очков, так что это было очень важно. Сегодня я получил удовольствие», — цитирует Кузнецова сайт НХЛ.

«Вашингтон» объявил об обмене Кузнецова в «Каролину» 8 марта. «Кэпиталз» в результате обмена получил пик третьего раунда драфта НХЛ 2025 года.

«Харрикейнз» победил «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Роли на «Пи-Эн-Си Арене» завершилась со счётом 4:0.

Кузнецов и Андрей Свечников отметились заброшенными шайбами.

Ранее голевой пас и 26 сейвов Самсонова принесли «Торонто» победу над «Филадельфией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить