Кузнецов заявил, что ему было важно набрать первые очки за «Каролину»

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов высказался о первой забитой шайбе после перехода.

«Я понимаю, почему я здесь и почему эта команда взяла меня. Я чувствовал, что сегодня день, когда мы должны сделать шаг вперёд. Три игры я провёл без очков, так что это было очень важно. Сегодня я получил удовольствие», — цитирует Кузнецова сайт НХЛ.

«Вашингтон» объявил об обмене Кузнецова в «Каролину» 8 марта. «Кэпиталз» в результате обмена получил пик третьего раунда драфта НХЛ 2025 года.

«Харрикейнз» победил «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Роли на «Пи-Эн-Си Арене» завершилась со счётом 4:0.

Кузнецов и Андрей Свечников отметились заброшенными шайбами.

Ранее голевой пас и 26 сейвов Самсонова принесли «Торонто» победу над «Филадельфией».