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Бобровский вошёл в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона по версии сайта НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала список претендентов на получение «Везина Трофи» — приза, который вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата.
Бобровский вошёл в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона по версии сайта НХЛ
  • Gettyimages.ru

В опубликованном на официальном сайте НХЛ рейтинге вратарь «Флорида Пантерз» расположился на третьей строчке. Сергей Бобровский уступил лишь Тэтчеру Демко из «Ванкувер Кэнакс» и Коннору Хеллебайку из «Виннипег Джетс», возглавившему список.

Помимо Бобровского, в десятку соискателей «Везина Трофи» вошли ещё двое россиян. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин занял восьмое место, вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев — десятое.

В нынешнем сезоне Бобровский выходил на лёд в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал 32 победы. На данный момент россиянин отражает в среднем 91,8% бросков, а его коэффициент надёжности составляет 2,3.

Ранее сообщалось, что Бобровский поднялся на 14-е место по числу побед среди всех голкиперов НХЛ.

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