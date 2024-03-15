Хуснутдинов — о своём дебюте в НХЛ: это мечта любого хоккеиста
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- © Stacy Bengs
«Это мечта любого хоккеиста! Замечательное чувство», — приводит слова Хуснутдинова пресс-служба клуба.
Встреча в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 2:0.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился забитой шайбой. Хуснутдинов дебютировал в лиге, но результативными действиями не отметился.
«Миннесота» (73 очка) располагается на девятом месте в турнирной таблице Западного дивизиона. «Анахайм» (49) занимает 14-е место.
Ранее голевой пас и 26 сейвов Самсонова принесли «Торонто» победу над «Филадельфией».