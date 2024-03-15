Хуснутдинов — о своём дебюте в НХЛ: это мечта любого хоккеиста

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Марат Хуснутдинов высказался о своём дебютном матче в НХЛ с «Анахайм Дакс».

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