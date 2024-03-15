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Набравший пять очков Кучеров не вошёл в тройку звёзд дня в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трёх звёзд по итогам игрового дня.
Набравший пять очков Кучеров не вошёл в тройку звёзд дня в НХЛ
  • AP
  • © Matt Slocum

Как сообщается на сайте организации, первой звездой был признан одноклубник форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова ― форвард Брейден Пойнт (3 + 3). 

Россиянин в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» записал на свой счёт гол и четыре результативные передачи и не вошёл в тройку звёзд дня.

Второй звездой стал канадский форвард «Баффало Сэйбрз» Зак Бенсон (2 + 0).

Третьей — голкипер «Каролина Харрикейнз» Фредерик Андерсен, который отразил 21 бросок и оформил шатаут. 

Ранее Кучеров сократил отставание от Маккиннона до трёх очков в гонке бомбардиров НХЛ.

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