Набравший пять очков Кучеров не вошёл в тройку звёзд дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трёх звёзд по итогам игрового дня.

Как сообщается на сайте организации, первой звездой был признан одноклубник форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова ― форвард Брейден Пойнт (3 + 3).

Россиянин в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» записал на свой счёт гол и четыре результативные передачи и не вошёл в тройку звёзд дня.

Второй звездой стал канадский форвард «Баффало Сэйбрз» Зак Бенсон (2 + 0).

Третьей — голкипер «Каролина Харрикейнз» Фредерик Андерсен, который отразил 21 бросок и оформил шатаут.

Ранее Кучеров сократил отставание от Маккиннона до трёх очков в гонке бомбардиров НХЛ.