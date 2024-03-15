Кучеров сократил отставание от Маккиннона до трёх очков в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился забитой шайбой в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча в Тампе на стадионе «Амали Арена» завершилась со счётом 6:3.

Россиянин набрал 112 (39 + 73) очков в нынешнем сезоне. Кучеров сократил отставание от лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (115) до трёх баллов в гонке бомбардиров.

«Тампа» (76 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Рейнджерс» (90) располагается на третьей.

Ранее «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Сиэтл» в матче НХЛ.