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Кучеров сократил отставание от Маккиннона до трёх очков в гонке бомбардиров НХЛ

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился забитой шайбой в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Кучеров сократил отставание от Маккиннона до трёх очков в гонке бомбардиров НХЛ
  • AP
  • © Matt Slocum

Встреча в Тампе на стадионе «Амали Арена» завершилась со счётом 6:3.

Россиянин набрал 112 (39 + 73) очков в нынешнем сезоне. Кучеров сократил отставание от лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (115) до трёх баллов в гонке бомбардиров.

«Тампа» (76 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Рейнджерс» (90) располагается на третьей.

Ранее «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Сиэтл» в матче НХЛ.

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