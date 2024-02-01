«Это нечто абсолютно новое»: Фазель — о феномене Игр Будущего, общении с Путиным и ситуации с Валиевой

Игры Будущего — это принципиально новый формат, который поможет побудить детей к занятиям реальным спортом, заявил бывший президент IIHF Рене Фазель. По его мнению, в дальнейшем фиджитал-формат будет только развиваться. Также функционер рассказал о церемонии открытия Игр, на которой он сидел рядом с Владимиром Путиным, поддержал дисквалифицированную Камилу Валиеву и затруднился ответить на вопрос, сумеет ли Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки.

— Когда сборные России по хоккею допустят к международным соревнованиям?

— Не знаю. Надеюсь, они вернутся как можно скорее. Но я здесь не для того, чтобы обсуждать политику, а чтобы говорить об Играх Будущего.

— Как вам сочетание диджитал-хоккея с реальным?

— Для меня это нечто абсолютно новое. Но мне очень понравилась сама идея — связать воедино физический и цифровой спорт. Это позволит оторвать детей от компьютеров и приставок и даст возможность подтолкнуть их к игре в футбол, хоккей или другие виды. В будущем этот феномен только разовьётся.

— Вы бы сами готовы были взять в руки джойстик, если бы предложили попробовать?

— Для моего поколения это, конечно, непривычно. Честно говоря, сначала воспринял эту идею в целом скептически. Но за последние пять-шесть лет, что мы обсуждали это (а разговоры пошли ещё в Сочи), я стал позитивнее относиться к ней и теперь сам болею за фиджитал-спорт.

— Стоит ли проводить чемпионаты мира по обычному хоккею в виртуальном формате? Ведь в таком случае решится проблема с безопасностью, якобы из-за которой IIHF отстранил Россию.

— Почему нет?

— Участниками Игр стали более 100 стран. Как международное спортивное сообщество отреагировало на их проведение?

— Я не знаю, поскольку не читал новости. Но церемония открытия, которую я посетил, меня очень сильно впечатлила. Приятно удивило сочетание цифрового и физического. Понятно, что моё поколение больше любит традиционные виды. Но цифровая часть всё равно шокировала.

— На церемонии открытия вы сидели неподалёку от Камилы Валиевой. Удалось пообщаться с ней?

— Да, у меня появилась такая возможность. Знаете, я очень люблю Валиеву. Она замечательная фигуристка. Надеюсь, у неё ещё будет шанс вернуться на лёд.

— Вас не удивило, что дисквалифицированную за нарушение антидопинговых правил атлетку допустили до мероприятия в качестве почётного гостя?

— Мы не обсуждали с ней это. Просто поприветствовали друг друга. Но я присутствовал в Пекине в тот момент, когда стало известно о сдаче ею положительной пробы. Могу только повторить, что мне её жаль.

— Также вы сидели рядом с Владимиром Путиным. С ним пообщались?

— Нам удалось поздороваться и обменяться парой слов. Но, к сожалению, у президента банально не хватило времени, чтобы пообщаться больше. Как вы сами могли заметить, он был крайне занят.

— Сама церемония по своему уровню может сравниться с аналогичными шоу на Олимпийских играх?

— Сложно сравнивать их, да и не нужно. Даже хорошо, что они так сильно отличаются. Мне очень понравилось, как в Казани была показана именно технологическая часть. Как раз здорово, когда предпринимаются попытки привнести в спорт нечто новое.

— За кого переживали в матче звёзд, где сошлись команды Павла Дацюка и Даниса Зарипова?

— Удалось пообщаться с хоккеистами из обоих коллективов. Могу сказать, что Дацюк, конечно, — замечательный игрок. Многократный чемпион, легенда спорта. Спросил у него: «Какая площадка вам нравится, обычная или маленькая, как на Играх Будущего?» Павел ответил, что классическая ему больше по душе.

— Следите за погоней Александра Овечкина за Уэйном Гретцки в гонке за звание лучшего снайпера в истории НХЛ? Болеете за кого-то из них?

— Это сложный вопрос, поскольку оба исполнителя хороши по-своему. Тяжело занять чью-то сторону в этом споре. Овечкин — это Овечкин, а Гретцки — Гретцки. Но оба замечательные мастера. Что бы я посоветовал Александру, чтобы всё-таки установить новое достижение? «Давай! Атакуй!» (Говорит по-русски.)

— 29 февраля стартует плей-офф КХЛ. Какие ожидания? Кому будете симпатизировать?

— Я с большим нетерпением жду матчей. Мне кажется, они станут совершенно отличными от предыдущих благодаря сильнейшему подбору команд, которые поборются за Кубок Гагарина. Здесь можно назвать и СКА, и ЦСКА. «Спартак» на данный момент очень силён. Также не могу не отметить «Северсталь» и «Торпедо» во главе с моим хорошим другом Игорем Ларионовым. Выиграть способны и «Металлург» с «Локомотивом». В общем, будет очень интересно. Я жду фантастический Кубок Гагарина.