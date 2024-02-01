Фазель: мы с Путиным обменялись парой слов на открытии Игр Будущего

Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель ответил на вопрос, удалось ли ему пообщаться с президентом России Владимиром Путиным на церемонии открытия Игр Будущего.

«Нам удалось поприветствовать друг друга и обменяться парой слов. Но, к сожалению, у президента банально не было времени, чтобы пообщаться больше. Как вы сами могли видеть, он был крайне занят», — заявил экс-глава IIHF.

Он также высказал мнение о фиджитал-хоккее в сочетании с реальным на Играх Будущего.

«Для меня это нечто абсолютно новое. Но мне очень понравилась сама идея — связать воедино физический и цифровой спорт. Это позволит оторвать детей от компьютеров и приставок и даст возможность подтолкнуть их к игре в футбол, хоккей или другие виды. В будущем данный феномен только разовьётся», — отметил он.

Ранее Фазель рассказал о встрече с фигуристкой Камилой Валиевой.