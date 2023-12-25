Взросление Валиевой, пропуск Гуменником награждения и риск Дикиджи: что обсуждают после ЧР по фигурному катанию

Камила Валиева по окончании чемпионата России по фигурному катанию заявила, что продолжает прибавлять в росте. По мнению Катарины Гербольдт и Елены Радионовой, это мешает девушке побеждать, но ей по силам преодолеть сложный период и вернуться на прежний уровень. Пётр Гуменник не вышел на церемонию награждения в Челябинске, и это восприняли как протест против распределения мест на турнире, но дело было в мигрени. В свою очередь, Владислав Дикиджи объяснил свою ошибку на акселе в произвольной программе желанием исполнить прыжок в три с половиной оборота.

Чемпионат России по фигурному катанию остаётся одной из главных тем для обсуждения как среди специалистов, так и среди болельщиков. Чаще говорят о соревнованиях одиночников, ведь и у мужчин, и у женщин интрига была закручена до предела в последних разминках произвольной программы, а итоги были парадоксально неожиданными и предсказуемыми одновременно.

Объяснимо, что много внимания уделили прокатам Камилы Валиевой, так как от неё ждут возвращения того феноменального катания, которое она демонстрировала в олимпийском сезоне. Однако ни на этапах Гран-при, ни на чемпионате в Челябинске воспитанница Этери Тутберидзе не исполнила ни тройного акселя, ни четверного тулупа. В результате Камила проиграла не только подруге по тренерской группе Аделии Петросян, но и Софье Муравьёвой из «Ангелов Плющенко».

При этом, по мнению Катарины Гербольдт, каждая фигуристка из тройки была достойна первого места, а Валиева при желании сможет восстановить сложные прыжки — нужно только переждать период пубертата.

«У кого‑то он затягивается, у кого‑то проходит быстрее. Камила — огромная молодец. Она борется, выступает на высоком уровне, делает сложные элементы несмотря ни на что. Про Лизу Туктамышеву говорили много лет, что она закончилась как спортсменка, но спустя время она смогла доказать обратное», — напомнила бронзовый призёр ЧР-2009.

Аналогичного мнения придерживаются Елена Радионова и Мария Бутырская. Сама 17-летняя спортсменка сообщила, что всё ещё продолжает прибавлять в росте и это, несомненно, отражается на качестве катания.

«В прошлом году мне казалось: «О боже, что произошло?» А это была всего лишь подготовка к этому сезону. Я до сих пор расту. Даже с прошлого сезона ещё подросла. Тело меняется, но это нормально, потому что все проходят через этот период», — отметила Камила.

Бронзовой медалистке чемпионата страны довольно приятно, когда её сравнивают с Туктамышевой, ведь именно на эту спортсменку она хотела бы равняться в своей карьере. Императрица нынешний сезон пропускает, а он для неё мог бы стать 16-м в профессиональной карьере.

«Потихоньку двигаюсь в своём темпе. Нужно не унывать и делать выводы, работать дальше. Для меня пример — это Елизавета Туктамышева. Помню, на прошлом турнире в Челябинске мне было 13—14 лет и она говорит, что это её 12-й или 13-й чемпионат России. А мне столько лет практически! Так что это цель», — приводит слова Валиевой «Спорт-Экспресс».

Массы комплиментов удостоились и обладательницы медалей высшего достоинства. В частности, многие эксперты отмечали невероятную стойкость характера как Муравьёвой, которая сумела собраться на произвольную программу после достаточно нелепого падения в короткой, так и Петросян, упавшей с четверного флипа в начале проката, но блестяще исполнившей оставшийся контент.

«Рад за Муравьёву и её тренера Евгения Плющенко. Потому что на предыдущем чемпионате России она заняла четвёртое место. Чистый прокат с тройным акселем, который ей наконец-то покорился в произвольной, к тому же она сделала его в каскаде. Вся программа чистая, это круто. Аделия меня поразила тем, что, упав с четверного флипа, она пошла ещё на два четверных тулупа. Это говорит о её стрессоустойчивости. Благодаря команде она знает, что есть план А, В и С, и всё это держит в голове», — отметил двукратный призёр чемпионатов Европы Сергей Воронов.

В свою очередь, бронзовый призёр ЧМ-2015 Елена Радионова призналась, что больше всего на прошедшем чемпионате страны она была тронута нежным катанием Муравьёвой.

«И при этом она ещё и на тройной аксель в короткой программе пошла — рискнула, и вполне оправданно. Настоящий боец. Видно, что она в хорошей форме, просто умничка — порадовала и себя, и своих тренеров. В её катании видна жажда борьбы, жажда победы», — подчеркнула бывшая фигуристка.

РИА Новости

© Александр Вильф

По словам Евгения Плющенко, падение Софьи в короткой программе, которое во многом лишило её возможности сразиться с Петросян за золото, было глупой, ничем не объяснимой ошибкой. Он отметил, что спортсменка подошла к главному старту сезона в хорошей форме, залечив травмы, которые преследовали её осенью.

«Очень хотела проявить себя начиная с первого дня соревнований. Дорожка у неё четвёртого уровня, коньком она владеет изумительно. В этом компоненте она одна из лучших в мире», — заметил двукратный олимпийский чемпион.

Сама Муравьёва рассказала, что испытывает не только физическую боль во время падений в прокатах, но и моральную, которая даже сильнее. Для спортсменки едва ли не самое страшное — слышать вздох публики после ошибки. Цели обыграть конкретных соперниц ученица Плющенко перед собой не ставит, но вот со своим кумиром встречаться на льду ей бы не хотелось.

«Всю жизнь восхищаюсь Евгенией Медведевой. И, наверное, хорошо, что с ней мне соперничать не пришлось. Но по большому счёту мне без разницы, с кем соревноваться. Я же тоже человек, и мне хочется показать себя. Я не выхожу на лёд с мыслью обыграть ту или иную девочку, я выхожу показать себя. Я хочу понравиться людям, хочу, чтобы они смотрели на меня и улыбались, радость хочу приносить. А к соперницам я всегда уважительно отношусь», — рассказала Софья.

Не меньшее внимание приковывают к себе медалисты мужского турнира. Накануне чемпионата многие эксперты сходились во мнении, что на победу будут претендовать Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник. В итоге именно эти спортсмены и оказались на пьедестале, хотя и не совсем в том порядке, в каком их ожидали увидеть. Короткую программу выиграл ученик Олега Татаурова, произвольную — подопечный Вероники Дайнеко, а золото в итоге досталось представителю группы Алексея Мишина.

По мнению Натальи Бестемьяновой, вопросов к победе Семененко быть не должно, так как он отлично выступил в целом, а в короткой программе был лучше Дикиджи, хотя арбитры и рассудили иначе. При этом наставник главной сенсации нынешнего сезона политкорректно заявил, что все трое достойны первого места.

«Это уже решение судей, все компьютерные подсчёты — для меня это сейчас не главное, главное, чтобы он (Владислав. — RT) справился со своей психологией, сделал все элементы, которые может показать», — отметил Татауров.

По признанию самого Влада, не нервничать перед прокатом произвольной программы ему не удалось. Сложнее всего было дожидаться своей очереди, так как ему предстояло кататься последним. Дикиджи даже хотел, чтобы в короткой его обошёл Семененко, так как не желал слишком долго ждать своей очереди перед выходом на лёд.

«Скажу честно, это было максимально тяжело. Вышел с разминки, снял конёчки, надеваю кроссовки. И вот это растягивание времени, наверное, самый ужасный момент в период соревнований для меня, самый волнительный. Время идёт медленно, паника накапливается всё больше. Смотрю — один откатал хорошо, 170—175 баллов. Другой чисто катает, третий… Обычно паника меня накрывает, но в этот раз я вроде как собрался. Но всё равно было волнительно», — рассказал спортсмен.

В итоге он махнул бабочку на акселе в секвенции, хотя, как признался позже, собирался делать даже не двойной прыжок, который был заявлен, а тройной — дабы получить надбавку за исполнение во второй половине программы и произвести впечатление на зрителей. О том, что эта задумка может сорваться и стоить ему победы, фигурист не задумывался.

«На самом деле мне тогда уже хорошо было. Я не думал ни о втором, ни о первом, ни о третьем месте. Хотел больше для себя катать, удивить. Мысли о том, что проиграю, не волновали», — отметил Владислав.

Как известно, от золота Дикиджи отделили всего 1,01 балла. Это говорит в том числе и о том, насколько вырос уровень спортсменов за последние годы и обострилась конкуренция. На прошлом чемпионате Семененко и Гуменник и вовсе получили одинаковые оценки вплоть до сотых балла, и золото ушло Евгению лишь за лучший прокат произвольной. При этом, как считает Радионова, многих сильных спортсменов подводит стабильность. Выделяется на общем фоне как раз трио призёров челябинского ЧР.

РИА Новости

© Александр Вильф

«Женя и Пётр уже так несколько сезонов катают, а Дикиджи — наша восходящая звезда, которая взлетела очень высоко. В следующем сезоне ему будет непросто удержать ту планку, которую он сейчас задал. Мне жаль, что Гуменник не выиграл, он тоже заслуживает победы на чемпионате России. Поздравляю Женю с первым местом, это абсолютно заслуженно, но чисто по-человечески хотелось бы, чтобы Петя взял уже своё золото. Он второй год подряд показывает, что спокойно может быть лидером», — поделилась мнением Елена Радионова.

Немало обсуждений породило и то, что Гуменник не вышел на церемонию награждения, которая состоялась в воскресенье, при этом принял участие в показательных выступлениях. Некоторые фанаты усмотрели в этом протест против распределения мест на турнире, однако в Федерации фигурного катания объяснили отсутствие спортсмена проблемами со здоровьем. На утренней тренировке у Петра случился приступ мигрени и началось носовое кровотечение. Пока врачи старались привести фигуриста в порядок, на арене уже прошло вручение наград. На следующий день Гуменник передал слова благодарности своим поклонникам в социальной сети.

«Мне очень помогает ваша тёплая поддержка: всегда придаёт мне сил и заставляет меня выкладываться ещё больше», — сказал бронзовый призёр ЧР.