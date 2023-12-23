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Валиева назвала Туктамышеву своим кумиром

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, кто является для неё образцом для подражания в мире фигурного катания.
Валиева назвала Туктамышеву своим кумиром
  • РИА Новости

«Для меня, как всегда, кумир — это Елизавета Туктамышева. Когда я приехала на чемпионат России в Челябинск в 2020 году, Лиза говорила, что это её 12-й или 13-й чемпионат. А мне примерно столько же и лет было. Я очень удивилась», — цитирует Валиеву Sport24.

22 октября Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Валиева заняла третье место на чемпионате России 2024 года в Челябинске. Россиянка упала с четверного тулупа и набрала 237,99 балла за произвольную и короткую программы.

Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о прокате Камилы Валиевой на чемпионате России в Челябинске.

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