RT в Telegram
Подпишись

Валиева считает, что спортсмена не должны ругать за лишние граммы

Короткая ссылка
Российская фигуристка Камила Валиева считает, что спортсмена не должны ругать за лишние граммы.
Валиева считает, что спортсмена не должны ругать за лишние граммы
  • РИА Новости

«Истории с РПП не удивляют. Чтобы избежать таких моментов, тренеры и родители должны рассказывать детям о важности правильного питания. Очень важно, чтобы люди вокруг не говорили, что ты поправился на 200 грамм, когда ты ещё до конца не вырос», — приводит слова Валиевой РИА Новости.

На прошедшем чемпионате России Валиева заняла третье итоговое место.

Ранее Валиева призналась, что хотела «потерять телефон» на Олимпиаде в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить