Российская фигуристка Камила Валиева считает, что спортсмена не должны ругать за лишние граммы.

«Истории с РПП не удивляют. Чтобы избежать таких моментов, тренеры и родители должны рассказывать детям о важности правильного питания. Очень важно, чтобы люди вокруг не говорили, что ты поправился на 200 грамм, когда ты ещё до конца не вырос», — приводит слова Валиевой РИА Новости.

На прошедшем чемпионате России Валиева заняла третье итоговое место.

Ранее Валиева призналась, что хотела «потерять телефон» на Олимпиаде в Пекине.